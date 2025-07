‘Domus Sonora’, a Potenza dall’11 luglio al 10 agosto appuntamenti serali con la rassegna musicale nella Villa Romana di Malvaccaro

DOMUS SONORA: musica tra rovine antiche e visioni contemporanee. L’Orchestra Maldestra inaugura la sua nuova rassegna estiva alla Villa Romana di Malvaccaro

L’Orchestra Maldestra è lieta di annunciare “Domus Sonora”, una nuova rassegna musicale estiva che animerà la Villa Romana di Malvaccaro (Potenza) dall’11 luglio al 8 agosto 2025, con appuntamenti serali a partire dalle ore 20:00. Domus Sonora nasce come un viaggio sonoro tra passato e futuro, in cui le suggestioni dell’archeologia dialogano con i linguaggi del jazz, della musica classica e della sperimentazione contemporanea. Un progetto che unisce musica, storia e paesaggio, trasformando la Villa Romana in uno spazio vivo di ricerca, bellezza e contaminazione artistica.

La rassegna si concluderà con un evento speciale. Il 10 agosto alle ore 20:30 Largo Duomo (Potenza) The Stars, un grande concerto sinfonico all’aperto, dedicato alle icone mondiali del pop e del rock, rivisitate in chiave orchestrale. L’ingresso è solo su invito e collegato a una donazione liberale. Non sarà possibile richiedere l’invito in loco: è necessario prenotarsi in anticipo e presentarsi muniti dell’invito personale.

Per prenotare il proprio invito è possibile scrivere al numero: 320 622 5914.

Con Domus Sonora, l’Orchestra Maldestra prosegue il suo impegno nella valorizzazione dei luoghi della cultura lucana attraverso la musica, offrendo esperienze artistiche accessibili e coinvolgenti.