Salvare la biodiversità con un gesto semplice: la Basilicata distribuisce piantine di pero e melo antichi per custodire il futuro della nostra terra

L’ALSIA – Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura – ha pubblicato un avviso pubblico per la distribuzione gratuita di piantine di pero e melo appartenenti a varietà antiche, tutte iscritte al Repertorio Regionale delle Varietà Agricole a Rischio di Estinzione e all’Anagrafe Nazionale dell’Agrobiodiversità. Un gesto che ha il sapore della memoria, ma anche della visione: perché rigenerare la biodiversità non è solo un dovere verso il passato, ma un investimento nel futuro.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “RIGENERA”, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e affidato alla Regione Basilicata, con l’obiettivo di sostenere la diffusione e la salvaguardia di varietà locali sempre più rare, ma fondamentali per la salute degli ecosistemi, per la sicurezza alimentare e per la resilienza dell’agricoltura.

Il bando è rivolto innanzitutto agli agricoltori custodi e alle imprese agricole della Basilicata, che con il loro impegno potranno diventare veri e propri protagonisti di un’azione collettiva di tutela. A seguire, potranno partecipare anche agricoltori hobbisti e cittadini appassionati, contribuendo in prima persona a mantenere in vita varietà che rischiano di essere dimenticate per sempre. Ogni pianta sarà accompagnata da una certificazione varietale e fitosanitaria, a garanzia della sua autenticità.

Non si tratta di semplici alberi da frutto, ma di testimoni viventi di un’agricoltura più rispettosa, più legata ai ritmi naturali e alla storia delle comunità locali. Ogni pianta affidata sarà un piccolo presidio di biodiversità, da mettere a dimora con cura, da custodire nel tempo, da mostrare a chi vorrà conoscerla e magari innamorarsene.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 13.00 del 25 luglio 2025. È possibile inviarle via PEC all’indirizzo alsia@postecert.it, oppure consegnarle a mano o via posta ordinaria presso la sede ALSIA di Matera (Via Annunziatella, 64). Tutti i dettagli, inclusi il modello di domanda e il testo completo dell’avviso, sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia: www.alsia.it, sezione “Bandi”.

Attraverso questa iniziativa, la Basilicata conferma il proprio impegno a favore dell’agricoltura sostenibile, della conservazione delle risorse genetiche e della valorizzazione delle proprie radici. È un invito aperto a chiunque voglia fare la propria parte, anche con un gesto semplice ma potente come piantare un albero.

Perché ogni piantina consegnata oggi è una promessa per domani.