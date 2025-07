Basilicata, Exeo Lab in prima linea per l’inclusione: il progetto “Together We Can” per l’integrazione sociale e professionale delle donne migranti nelle aree rurali

Promuovere l’empowerment delle donne migranti e, allo stesso tempo, dar corpo a un modello formativo innovativo e replicabile in diversi contesti rurali; obiettivi centrati dal progetto europeo ‘Together We Can’ realizzato in Basilicata grazie alla partnership della società lucana Exeo Lab.

A Potenza, nei giorni scorsi, durante il Multiplier Event organizzato presso la sede di Exeo Lab, la presentazione dei risultati raggiunti, occasione anche per condividere buone pratiche, discutere con stakeholder locali e rafforzare la rete territoriale costruita durante il progetto. “ ‘Together We Can’ è un’ iniziativa europea che nasce per rispondere a una sfida sociale urgente e attuale; promuovere le abilità e le capacità delle donne migranti che vivono nelle aree rurali – spiegano gli esperti di Exeo Lab, da sempre impegnata nell’integrazione sociale ed economica dei migranti – dove l’accesso a istruzione, lavoro e partecipazione sociale è spesso limitato da ostacoli strutturali e culturali e, talvolta, da politiche che non sempre riescono a rispondere in modo adeguato alle loro esigenze specifiche”. Merito del progetto è stato quello di produrre risultati concreti e trasferibili, capaci di generare opportunità reali di partecipazione attiva delle donne migranti alla vita economica e sociale, stimolando l’imprenditorialità e contrastando discriminazioni e stereotipi.

Importante è stata l’elaborazione di un modello formativo innovativo e replicabile in diversi contesti rurali, pensato per rispondere ai bisogni reali delle donne migranti e degli educatori che le accompagnano. Altro momento centrale del progetto è stato il “Learning, Teaching and Training Activity (LTTA)” durante il quale i materiali formativi sono stati testati e validati per poi essere sperimentati a livello locale come anche negli altri Paesi partner.

“Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di innovazione educativa al servizio dell’inclusione, portando valore concreto nei territori attraverso il lavoro congiunto di attori pubblici, privati e del terzo settore. In questo contesto” concludono gli esperti della società potentina- “Exeo Lab continua a essere un attore fondamentale nella promozione di pratiche trasformative, radicate nelle esigenze del territorio lucano ma con una chiara visione europea”.