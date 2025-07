Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani sulle orme di Mariele Ventre a Sasso di Castalda

Mariele Ventre, figura iconica della musica e dell’educazione, rappresenta un esempio luminoso di come la passione per la melodia possa intrecciarsi con un ideale profondo di umanità. La sua vita, dedicata ai bambini e alla loro crescita attraverso la musica, è un racconto che continua a ispirare generazioni. È proprio seguendo queste tracce che il MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) ha intrapreso un viaggio unico, volto a riscoprire non solo il talento musicale di Mariele, ma anche i valori che incarna.

Sasso di Castalda, visitata dal MASCI alla riscoperta di “Mariele” – fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano e Maestra dello Zecchino d’Oro – è stata ancora una volta una piacevole sorpresa. Percorrendo i sentieri che il Comune ha voluto dedicarle, pare quasi di sentire la melodia delle note, la voce del piccolo coro e la magia che avvolge questi luoghi, laddove immaginiamo la nostra conterranea trascorrere le sue estati, in età giovanile, con i nonni, i fratelli, i genitori, intenta a immaginare quel futuro che l’ha condotta verso traguardi così importanti.

Siamo stati accolti con grande disponibilità dal Sindaco Rocco Nardo e dall’Assessora alla Cultura Mariangela Laurino che, assieme all’amica Maddalena Langone, ci hanno guidato alla scoperta di questa figura tanto amata a Sasso di Castalda.

Nel pomeriggio, presso il Teatro a lei dedicato, abbiamo avuto il piacere di ascoltare – collegata da Bologna – Maria Antonietta Ventre, sorella di Mariele, che ci ha permesso di conoscere meglio la Maestra, offrendo ulteriori spunti di riflessione. Lucana di origine da parte di entrambi i genitori, Mariele aveva le caratteristiche tipiche dei lucani: una grande forza di volontà, la caparbietà, la riservatezza, l’orgoglio e l’umiltà che la rendevano poco incline a mettersi in mostra.

Maria Rachele (questo il suo vero nome di battesimo) amava profondamente i bambini, con i quali instaurava una relazione empatica autentica, educandoli attraverso la musica al rispetto, all’accoglienza, all’amore reciproco. Perseguiva un ideale di armonia umana di cui oggi sentiamo un bisogno urgente, soprattutto tra le giovani generazioni.

I bambini di Mariele Ventre hanno dedicato molta della loro musica ai temi della pace – un tema quanto mai attuale – che invita tutti noi a riflettere sui tanti bambini che ancora oggi soffrono a causa delle troppe guerre in atto. La prima canzone cantata in territorio israeliano, all’aeroporto di Tel Aviv nel 1971 dal Piccolo Coro, fu proprio “Hevenu shalom alejem”.

Una grande figura di educatrice, di cui la Basilicata deve essere fiera e sulla quale occorre mantenere accesi i riflettori.

Intervento del Sindaco Rocco Nardo e dell’Assessora alla Cultura Mariangela Laurino: “Questa giornata rappresenta anche l’occasione per annunciare un progetto al quale teniamo molto: l’apertura ormai prossima della Casa Materna di Mariele, dono generoso alla comunità da parte dei familiari. Una casa densa di storia e affetto, dove Mariele – e con lei anche la sorella Maria Antonietta – trascorreva le sue estati a Sasso. Un luogo che presto diventerà uno spazio vivo della memoria e dell’educazione, simbolo di quella “lucanità nel sangue” fatta di umiltà, forza e silenziosa determinazione. Sarà un luogo per tutti: per le scuole, per gli educatori, per chi crede in una società che cresce attraverso l’accoglienza e il rispetto. Un’altra tappa nel cammino che il nostro Comune sta intraprendendo per custodire e diffondere l’eredità valoriale e culturale di Mariele Ventre. Molti dei valori appartenenti a questa figura coincidono con quelli dello scoutismo, che educa i giovani attraverso il gioco, all’amicizia, al rispetto, all’amore, all’accoglienza. L’impegno del MASCI è quello di sostenere la comunità di Sasso e la Fondazione dedicata a Mariele nel proposito di dare spazio all’idea di una società più accogliente e responsabile”.