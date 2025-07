Incidente sul lavoro in un cantiere del Raccordo. Migliorano le condizioni dell’operaio dopo un intervento, la vicinanza del Sindaco Scavone

Sta meglio, dopo aver subito un delicato intervento, l’operaio di Picerno che ieri è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro sul raccordo autostradale Sicignano- Potenza, nel cantiere situato poco prima dell’uscita per Tito Centro, in direzione Potenza, dove sono in corso lavori appaltati da Anas per il rifacimento del viadotto. L’incidente si è verificato ieri mattina in agro del Comune di Picerno.

Le sue condizioni, già dal primo pomeriggio di ieri, sembrano essere in leggero miglioramento, anche se ci vorrà del tempo. E’ stato sottoposto con urgenza ad un intervento chirurgico a causa della grave ferita riportata vicino la vena giugulare, e sembra sia andato tutto al meglio. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Traumatologia dell’Ospedale San Carlo sotto la stretta osservazione dei sanitari, che stanno anche valutando altre ferite e i danni riportati a una spalla.

L’uomo, 57 anni, ieri è stato immediatamente soccorso e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, sia con una ambulanza che con l’eliambulanza. Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Potenza per i rilievi del caso. L’uomo sarebbe stato colpito da un pezzo di ferro. Dinamiche ed eventuali responsabilità sono in fase di accertamento.

Sin dal primo momento, in contatto con la famiglia il sindaco di Picerno, Margherita Scavone, che ha espresso vicinanza e gli auguri di pronta guarigione all’uomo: “A nome mio e dell’amministrazione comunale, e di tutta la comunità, desidero esprimere sincera vicinanza a Canio, in seguito al recente incidente. Ci stringiamo attorno a lui e alla sua famiglia con affetto e solidarietà, sollevati e contenti che la situazione sia in fase di miglioramento”. “Il senso di comunità – ha concluso Scavone sentita da melandronews.it – è questo, non far sentire mai soli o abbandonati coloro che vivono momenti delicati come questi”.

L’augurio è che possa riprendersi e possa guarire senza ulteriori conseguenze dopo questo grave incidente.

Claudio Buono