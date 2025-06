Bimba ucraina investita e uccisa a Potenza. Arriva la condanna per la donna alla guida dell’auto

Un anno di reclusione con la pena sospesa per omicidio colposo: è questa la condanna emessa dal gup Salvatore Pignata nel processo per la morte di Evelina Ostapiuk, la bimba di 6 anni investita e uccisa a luglio del 2023 in via Gavioli, a rione Lucania, vicino alla chiesa di San Giuseppe Lavoratore.

Il giudice ha accolto la richiesta di condanna avanzata dal pm Giampaolo Robustella nei confronti della 61enne potentina Lucia De Maria, che aveva optato per il rito abbreviato. Vale a dire della donna alla guida dell’auto che ha travolto la bambina. Prosciolta, invece, la madre di Evelina, Oksana Ostapiuk, che rischiava il rinvio a giudizio sempre per omicidio colposo, in ragione dell’omessa vigilanza sulla figlia.

«Al di là del forte contenuto emotivo è stato un processo in cui hanno prevalso le valutazioni tecniche del nostro consulente tecnico, l’ingegnere Gianluca Cuomo». Così al Quotidiano l’avvocato Guglielmo Binetti, che ha assistito il padre di Evelina.

Stando a quanto accertato dagli investigatori la bimba stava attraversando la strada in monopattino quando è stata investita dalla Daewoo Matiz di De Maria. Immediati i soccorsi della stessa 61enne, della madre e di tante persone che si trovavano nei paraggi. Ma non c’è stato nulla da fare. Alla conducente dell’auto è stato contestato di aver omesso «di regolare la velocità del veicolo che stava conducendo in base alle caratteristiche della strata (tratto a visibilità limitata per la presenza di curve, autovetture parcheggiate, presenza di pedoni) e in base allo stato del veicolo stesso (fari del veicolo opacizzati scarsamente illuminanti)».

La morte di Evelina ha suscitato grande commozione nell’intera comunità cittadina. Lei e i suoi genitori, infatti, erano stati accolti qualche mese prima dopo la fuga dal loro Paese d’origine, l’Ucraina, dilaniato dalla guerra.

