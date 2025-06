Non solo sport, ma anche condivisione e socializzazione. Il Real Vietri chiude la 33^ stagione e manda in campo i genitori

Una realtà sempre più consolidata sul territorio che regala gioie, divertimento, condivisione e socializzazione. Si è conclusa nei giorni scorsi la stagione numero 33 della scuola Calcio Real Vietri, la più longeva del territorio e anche della Basilicata, che ha visto una grande festa sull’erba naturale dello stadio ‘Santa Domenica’. Per una volta, genitori e allenatori non spettatori ma in campo, pantaloncini e maglietta, per sfidarsi a suon di risate e anche con qualche colpo “proibito”.

In campo prima si sono sfidate le mamme, in una gara agguerrita, e poi i papà, con una gara meno agguerrita ma più tecnica e tattica, con qualche chilo di troppo e alcune svirgolate dal ridere. A premiare i genitori sono stati i bambini, poi un buffet finale che ha sancito la chiusura di questa ennesima e splendida stagione sportiva che, oltre ai valori dello sport, ha regalato alla consolidata realtà guidata da Innocenzo Natiello di raccogliere importanti risultati in giro per l’Italia.

La Società ha inteso ringraziare i collaboratori Massimo Triumbari, Felice Grande, Domenico Fabio e Giuseppe Natiello. Un grazie da parte della società va anche a tutti i genitori che continuano ad avere fiducia nella Scuola Calcio Real Vietri, che conta ben 60 iscritti e partecipa a 5 campionati giovanili.

Un prezioso lavoro viene svolto anche dal custode Sabatino Viggiano e da Graziano Russo, magazziniere, figure di grande importanza sempre a disposizione di tutte le società e degli utenti.

Una realtà che nel corso degli anni ha sfornato anche importanti calciatori che hanno calcato i campi di Serie D e Serie C.

“Grazie anche al Comune e all’amministrazione comunale, al sindaco Christian Giordano e all’assessore Vito Grande per il supporto sempre mostrato e la pronta disponibilità. Un grazie di cuore ai genitori che credono e hanno fiducia in noi”, ha sottolineato la società a margine dell’evento conclusivo.

redazione