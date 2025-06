Sanità, potenziate le strutture dell’ASP Basilicata. Firmati 19 contratti, molti a tempo indeterminato

Sono stati firmati, alla presenza del Direttore Generale f.f. della Asp Basilicata Pierluigi Gigliucci e dell’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico, i contratti a tempo indeterminato che vanno a rinsaldare strutture importanti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Si tratta di diciannove contratti che riguardano nello specifico tre tecnici di Riabilitazione Psichiatrica (che saranno collocati rispettivamente presso lo spazio psichiatrico di Potenza, il centro salute mentale del capoluogo e il centro salute mentale di Melfi), un tecnico di laboratorio biomedico per il Pod di Lauria, un infermiere destinato al 118 di Irsina e uno che assumerà il ruolo di infermiere di comunità a Ruoti, un dirigente veterinario per l’area B “Igiene degli alimenti di origine animale” sede di Lagonegro, due assistenti amministrativi destinati ad Assistenza Primaria e U.O.C. Economico Finanziaria di Potenza, sei assistenti sociali che saranno dislocati nel capoluogo al servizio del Centro Salute Mentale, Adi, Spdc, Uvbr e Serd, un ortottista destinato all’Oculistica di Chiaromonte, due dirigenti psicologi per la psichiatria di Chiaromonte a supporto della sezione Autismo e del Serd di Potenza, un educatore professionale al centro Disturbi dell’Alimentazione di Chiaromonte.

Si tratta di figure assunte per la maggior parte a tempo indeterminato e provenienti da graduatorie di Concorsi Unici Regionali.

Per il Direttore Generale Gigliucci la firma di questi contratti “contribuisce in modo importante e concreto ad un assetto più stabile dell’organizzazione delle attività aziendali soprattutto nelle aree più periferiche del territorio provinciale. Con queste assunzioni si potenziano i servizi maggiormente critici investendo risorse economiche ed incrementando il numero dei professionisti impiegati”. Con le assunzioni odierne, aggiunge il Dg, “si ha la prova che questa azienda è presente in prima linea per fronteggiare le diverse problematiche fornendo risposte reali”.

Per l’Assessore Latronico “l’ingresso di 19 nuove figure professionali nell’organico dell’ASP di Potenza rappresenta una scelta strategica, parte integrante del percorso di potenziamento in corso che riguarda l’offerta sanitaria regionale. Rafforzare gli organici, investire nelle competenze e valorizzare il ruolo di tutti i professionisti è fondamentale per garantire continuità assistenziale e risposte tempestive, soprattutto nei contesti più fragili. I nuovi rispondono alla necessità di un approccio multidisciplinare e integrato, oggi essenziale per un’assistenza territoriale moderna ed efficace”. L’assessore ha ringraziato la direzione strategica dell’ASP per l’impegno e la visione dimostrati. Ai nuovi assunti ha invece formulato i migliori auguri di buon lavoro sottolineando come “investire nel capitale umano significhi rafforzare il presente e costruire il futuro della sanità lucana”.