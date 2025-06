Vaglio Basilicata, sabato 28 giugno inaugurazione de “I Sentieri dell’Acqua Antica”

Sabato 28 giugno alle ore 10 in Piazza dei Caduti, il borgo medievale di Vaglio Basilicata ospiterà l’inaugurazione del progetto “I Sentieri dell’Acqua Antica”, un’opportunità unica per scoprire il cuore della natura e della storia lucana. Per la prima volta resi fruibili due percorsi turistici ciclo-pedonali di oltre 25 km, pensati per un pubblico eterogeneo, in primis di amanti del trekking e del cicloturismo, e si propone di unire il fascino del territorio alla sua ricchezza culturale e archeologica.

I due itinerari, che partono dal suggestivo centro storico di Vaglio, conducono alla scoperta delle vestigia del Parco Archeologico di Serra e del Parco del Santuario di Rossano, dove il culto della dea Mephite e i riti legati all’acqua prendono vita. Lungo i percorsi, i partecipanti potranno esplorare anche altri luoghi di grande valore storico e culturale, come la Fontana Vecchia e la Neviera.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile, offrendo una via di fuga dal caos della vita quotidiana, per riscoprire il proprio tempo immersi nella natura e non solo. Vaglio Basilicata si candida così a diventare un hub strategico per l’escursionismo. L’obiettivo è generare ricadute economiche e sociali significative per il territorio rurale.

L’iniziativa, finanziata con il PSR Regione Basilicata 2014/2020, sottomisura 16.3 “Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori” è promossa da un partenariato di operatori diffuso sul territorio con il concorso del comune di Vaglio Basilicata e del Gal Percorsi.

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Potenza parteciperà all’evento del 28 giugno, offrendo supporto e accompagnamento durante le escursioni. Appuntamento imperdibile per vivere una giornata all’insegna della natura, della storia e del benessere.

“Per noi – dichiara Pino Paciello – l’intelligenza dei luoghi è la capacità di un luogo di comunicare, di influenzare e di essere compreso. È una metafora per descrivere come i luoghi, con le loro caratteristiche fisiche, storiche e culturali, interagiscono con le persone e con l’ambiente circostante. Nello spot abbiamo volutamente eliminato tutte le didascalie descrittive, lasciando a chi lo osserva di considerare i luoghi percorsi dai Sentieri dell’Acqua Antica come entità vive, capaci di comunicare con noi, di influenzare la nostra vita e di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto a essi”.