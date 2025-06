Quattro giorni per innamorarsi della Basilicata: la Germania alla scoperta dei tesori lucani

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata rilancia la strategia di internazionalizzazione dell’offerta turistica regionale con un press tour dedicato al mercato tedesco, programmato per la stagione primavera-estate 2025 da domani 26 giugno al 30 giugno. L’iniziativa vedrà protagonisti operatori di primo piano del panorama turistico e mediatico tedesco: il tour operator SENTOREISEN e la prestigiosa testata Frankfurter Allgemeine Zeitung con la giornalista Ulrike Hund.

Il programma del press tour si articola in quattro giornate intensive che metteranno in luce le eccellenze del territorio lucano, con particolare focus su Basilicata Outdoor e trekking/tour a piedi: prima tappa (2 giorni): Matera e Dolomiti Lucane. L’itinerario prenderà avvio dalla Città dei Sassi, patrimonio UNESCO, per proseguire verso le Dolomiti Lucane, meta ideale per gli amanti del trekking e delle attività outdoor; seconda tappa (2 giorni): Venosa, Melfi, Pietragalla e Acerenza. Il tour proseguirà alla scoperta del ricco patrimonio storico-culturale del Vulture-Melfese, toccando centri di valore archeologico e architettonico, dalla città oraziana di Venosa al borgo medievale di Acerenza, uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

Il programma prevede un mix equilibrato di esperienze: tour a piedi nei parchi naturali per valorizzare la vocazione outdoor della Basilicata, tour culturali nelle città d’arte per promuovere il patrimonio storico-artistico regionale, e wine experiences per far conoscere le eccellenze enogastronomiche del territorio, in particolare i vini DOC dell’Aglianico del Vulture.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di promozione turistica della Regione Basilicata, che punta a diversificare i mercati di riferimento e a posizionare il territorio come destinazione per il turismo esperienziale e sostenibile.