Presentata la 1^ edizione di ‘Corri e Cammina per Vietri di Potenza’. Già oltre 100 iscritti, appuntamento a sabato 28 giugno

Sarà presente il noto speaker Carlo Cantales. Un percorso di 8 chilometri a partire da Viale Tracciolino. Previste attrazioni e iniziative collaterali. Già oltre 100 iscritti

È stata presentata ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa, la prima edizione della gara podistica Corri e Cammina per Vietri di Potenza, in programma sabato 28 giugno a partire dalle ore 17:30. La presentazione è avvenuta nella sala convegni del Comune vietrese. Sono già oltre 100 i maratoneti che si sono iscritti per partecipare alla gara, con presenze – al momento – da diverse regioni come Basilicata, Campania e Puglia.

Questa prima edizione è stata promossa dalla Pro Loco di Vietri e dall’ASD Atletica Salerno, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vietri di Potenza, di Fidal Basilicata e di numerosi partner e associazioni. Si tratta di una gara podistica regionale competitiva su un percorso di 8 chilometri, con classifiche individuali e di società.

“È importante per la nostra comunità puntare a iniziative come queste che guardano al benessere e allo sport. Ci permettono di promuovere il nostro territorio, gli interventi che facciamo e le opere, come la Passeggiata del Tracciolino. Accogliamo con grande entusiasmo questo evento e rinnoviamo la nostra totale collaborazione”, ha sottolineato il sindaco Christian Giordano.

“Collaboriamo con grande piacere alla realizzazione di questo evento. La Podistica Pollese sarà presente con un numero importante e abbiamo risposto con grande piacere alla richiesta degli organizzatori di dare il via a questa nuova iniziativa”, ha invece sottolineato Rino Di Leo, presidente dell’Asd Atletica Pollese.

Per Ruggero Gatto, presidente dell’Asd Atletica Salerno, “è stato fatto un bel lavoro per questo evento e siamo sicuri che sarà un successo grazie a un percorso condiviso tra i vari organizzatori. Passo dopo passo abbiamo creduto in questa iniziativa e l’abbiamo costruita con entusiasmo”.

“Lo sport ci ha uniti ancora una volta. La scelta di supportare questo evento nasce dalla volontà e dal cuore della famiglia di Carlo, in questo territorio fonda le proprie origini. Ma c’è anche il valore aziendale e dell’inclusività nell’organizzazione di questo evento”, ha dichiarato Marta Mastrolia, responsabile marketing GDA.

“Abbiamo cercato di individuare un percorso all’insegna della sicurezza. Ma anche un percorso che riesca a promuovere questo territorio, perchè Vietri ha tanto da offrire. Il nostro obiettivo è fare qualcosa per il sociale e ciò ci rende felici. Scommesse che mettiamo in campo perchè abbiamo a cuore il territorio”, ha dichiarato Domenico Di Carlo, in rappresentanza della famiglia Di Carlo e GDA.

La conferenza stampa è stata moderata dal giornalista Claudio Buono. Sabato è prevista la presenza del noto speaker Carlo Cantales, consigliere nazionale Fidal. Non mancheranno eventi collaterali e intrattenimenti durante l’iniziativa.

Media partner dell’evento Melandro News.