I bombardamenti di Israele e USA sui siti nucleari iraniani: un folle boomerang radioattivo che ricorda Chernobyl 

I bombardamenti a tappeto dei sionisti israeliani sul suolo iraniano, per distruggere ipotetici impianti di arricchimento dell’uranio, fatto di inaudita gravità che non sembra preoccupare il nostro caro Occidente, a chi ha una memoria più lunga fa subito ritornare in mente lo scoppio della famigerata centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, avvenuta nel 1986. Sito nucleare apparentemente lontano, dal quale, però, si sprigionò una serie di nubi radioattive che irradiarono i loro invisibili raggi di morte su tutto l’ecumene, provocando un aumento massiccio delle patologie tumorali, specialmente nelle popolazioni europee ed asiatiche. Ora Israele, Paese di soli 9 milioni di abitanti, distribuiti su una superficie di circa 22000 Kmq ( circa il doppio della Basilicata), grazie all’appoggio politico-militare incondizionato del democratico, cristiano Occidente, incarnando il classico David biblico, si permette il “lusso” di ingaggiare persino i terroristi dell’Isis, e tenere addirittura 7 fronti di guerra aperti contemporaneamente, grazie alle armi di alta tecnologia prodotte in situ e quelle che riceve regolarmente dagli altri Paesi, in primis, i guerrafondai USA, partner privilegiati ed alleati, il cui PIL è un prodotto interno lordo di morte, basandosi per il 90% sull’industria bellica, tant’è che, quello statunitense è il popolo più armato al mondo. E i risultati si vedono quotidianamente: stragi a scuola, al cinema, al supermercato, all’ospedale, all’ospizio, per strada.

Ovunque. Sì, parliamo del luogo più insicuro al mondo, in perenne crisi educativa, tanto da essere definito dalla rivista di lingua inglese Speak Up: “A Nation of Illiterates”. Un giudizio tranchant che non ammette repliche, ma ci spiega perché in quel Paese può essere eletto chiunque alla massima carica politico-istituzionale, a prescindere dal grado d’istruzione e dalla fedina penale. E il tycoon “unto” dal Signore, che ha inventato il MAGA (acronimo sibillino di: Make America Great Again, ovvero, fai l’America di nuovo grande), anche annettendo la Groenlandia e il Canada, per il momento, è proprio frutto di tale in-cultura, volta alla sopraffazione, in nome di un presunto, odioso suprematismo razziale, nei confronti dei più deboli e indifesi. Ciò che stanno mettendo in pratica, dall’indomani dei fatti del 7 ottobre 2023, i cinici soci sionisti d’Israele, dove la confinante Striscia di Gaza (formicaio umano di oltre 2 milioni di abitanti, su appena 160 Kmq) è ridotta ad un cumulo di cenere, per effetto dei bombardamenti continui, senza soluzione di continuità, su tutte le strutture, infrastrutture, persone e cose, finanche sugli “assembramenti” di adulti e bambini, i quali, ridotti a larve umane, cercando un pezzo di pane o un pugno di riso, ricevono, invece, in testa, puntualmente, bombe trasportate e sganciate da ingannevoli, micidiali droni, ovvero “insetti” elettromeccanici teleguidati. Sono sotto gli occhi di tutti, le immagini televisive strazianti di bambini piangenti con le scodelle vuote in mano, in cerca di cibo, lasciato marcire nei grandi autoarticolati degli organismi internazionali e delle Ong, da mesi bloccati alle frontiere, dal feroce esercito israeliano.

Intanto veniamo a sapere che, in luoghi strategici di Gaza, alcuni tour operators israeliani, autorizzati dal Governo, hanno creato, a beneficio del turismo macabro a pagamento, delle postazioni in altura, attrezzate all’uopo, da cui poter osservare, tramite appositi cannocchiali, ciò che rimane della martoriata “Striscia”, mentre, a qualsiasi ora, infuriano i bombardamenti, e i poveri palestinesi di ogni età vengono trucidati “live”!

Tornando in Iran (repubblica islamica dal 1979, circa 90 milioni di abitanti, su una superficie di oltre 1600000 Kmq), fino al 1935 Persia, a chi, affetto da islamofobia, parla a vanvera, digiuno di una seppur minima conoscenza della Storia, bisogna informarlo che la Persia è stata governata per lungo tempo dall’autoritaria dinastia dei Pahlavi, molto amica dell’Occidente, e che, nel 1953, un tentativo di governo democratico fu stroncato da un Putsch orchestrato dal binomio indissolubile Stati Uniti-Regno Unito (e da chi, se no?). Proprio gli stessi ai quali ora non sono graditi i tanto odiati ayatollah, in quanto nemici di Israele: l’unico Paese autorizzato a detenere bombe nucleari ad libitum, al fine di poter dominare, tenendo sotto scacco, tutto il Medio Oriente. L’Iran, invece, inviso alle oligarchie euro-americane, nonostante il pronunciamento dell’AIEA, secondo cui: “Non esiste nessuna evidenza che l’Iran stia preparando la bomba atomica (…)”, dovrà comunque prepararsi a “ricevere” non si sa quante bombe GBU-57, di 14 tonnellate di peso ciascuna, perché è l’unico mezzo per distruggere gli ipotetici impianti sotterranei per l’arricchimento dell’uranio, attribuiti per sospetto. E sapete chi sono gli inventori di questo “speciale” ordigno, lanciabile solo dai bombardieri B2, capace di penetrare nella roccia fino a 60 metri di profondità? Provate ad indovinare! Sì, sono loro: i sudditi dell’imprevedibile palazzinaro, bancarottiere e cabarettista, dedito a minacciare militarmente e, come dice Kesselgross, “dazieggiare” il mondo, compresi i poveri, simpatici pinguini dell’Antartide. Sic et simpliciter perché, parafrasando una frase celebre, la Terra, in questo buio momento storico, si regge sulle spalle di gnomi guidati da ciechi! E il conto alla rovescia verso l’apocalisse è cominciato stanotte, 22 giugno, con i raid aerei americani su Fordow, Natanz e Isfahan. Mister “Briscola” mantiene, così, le promesse di morte. Insieme al ministro della difesa israeliano che, nome omen, si chiama Katz!

Prof. Domenico Calderone