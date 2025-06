Al via ‘Tito Open Summer Beats’, la città titese apre le porte ai talenti lucani con un’estate di musica e arte

L’estate di Tito si accende di note e creatività con “Tito Open Summer Beats”, una nuova iniziativa che promette di trasformare Villa della Costituzione Italiana in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Il progetto, voluto dall’Amministrazione Comunale e inserito nel ricco cartellone de “La Bella Stagione di Tito 2025”, nasce dalla volontà di valorizzare i talenti del territorio lucano e offrire agli artisti emergenti una preziosa vetrina per la loro arte.

L’idea è semplice quanto efficace: dare spazio a chiunque abbia voglia di esprimersi artisticamente, senza barriere di genere o stile. Dal cantautore che si accompagna con la chitarra al gruppo rock, dal musicista jazz al rapper, dalle performance teatrali alle esibizioni di arte di strada, ogni forma di espressione creativa troverà il suo momento di gloria sotto le stelle titesi.

L’iniziativa si svilupperà lungo tutto il periodo estivo attraverso tre momenti distinti ma complementari. Il cuore del progetto sono gli “Spazi di Espressione”, che dal 25 giugno al 4 settembre animeranno le serate di Villa della Costituzione Italiana dalle 21:30 alle 23:30. Un calendario ricco di appuntamenti che vedrà alternarsi artisti diversi, creando un mosaico variegato di suoni e proposte artistiche. A metà percorso, l’8 agosto, tutti i partecipanti si ritroveranno insieme per un evento collettivo speciale, una serata di condivisione e festa che celebrerà la ricchezza creativa del territorio. Il gran finale è fissato per il 6 settembre, quando tutti gli artisti che avranno partecipato all’iniziativa si esibiranno in un’ultima, memorabile serata.

“Con Tito Open Summer Beats vogliamo offrire una vetrina importante ai nostri artisti locali”, spiega l’Assessore alla Cultura Antonio Carlucci. “La Villa della Costituzione Italiana diventerà il cuore pulsante della creatività lucana, uno spazio dove i talenti emergenti potranno esprimersi liberamente e incontrare il loro pubblico. È un modo concreto per investire sui giovani e sulla cultura del nostro territorio”.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti i gruppi e artisti lucani o che operano nel territorio della Basilicata. La Città di Tito metterà a disposizione tutto il necessario per garantire il successo delle serate. Gli artisti interessati potranno candidarsi compilando un semplice modulo disponibile sul sito istituzionale della Città di Tito, sui canali social ufficiali dell’Ente o scansionando il QE code in locandina.

L’iniziativa rappresenta un investimento importante dell’Amministrazione Comunale nella valorizzazione culturale del territorio. In un’epoca in cui i piccoli centri devono saper reinventarsi per attrarre visitatori e trattenere i giovani talenti, “Tito Open Summer Beats” si propone come un modello virtuoso di promozione della cultura locale.

“Questa iniziativa rappresenta perfettamente la visione che abbiamo per il nostro Comune”, aggiunge il Sindaco Fabio Laurino. “Vogliamo che Tito sia riconosciuto non solo per le sue bellezze naturali e storiche, ma anche come un centro vitale di produzione culturale. Investire sui giovani artisti significa investire sul futuro del nostro territorio. Sono convinto che ‘Tito Open Summer Beats’ diventerà un appuntamento fisso dell’estate lucana, capace di attrarre pubblico da tutta la regione e di far emergere nuovi talenti che potranno poi spiccare il volo verso palcoscenici sempre più importanti”.

Un’estate che promette di animare le serate titesi con musica, arte e creatività, trasformando ogni appuntamento in un’occasione di incontro e scoperta per residenti e visitatori, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento culturale per l’intera Basilicata.