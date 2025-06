Rapina in banca a Balvano, arrestate tre persone. Sono accusate di due colpi anche in Campania

Sono stati arrestati i presunti autori della rapina portata a termine presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di Balvano, avvenuta il 9 agosto 2023. In manette sono finiti due uomini e una donna, due del beneventano e uno del napoletano.

Gli arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, che hanno eseguito una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica.

In carcere i due uomini, ai domiciliari la donna. A seguito di indagini avviate dopo tre rapine, due in Campania e una nel Potentino a Balvano, i tre sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di rapina ad istituti bancari ed uffici postali. I tre sono accusati anche di ricettazione e riciclaggio del denaro provento del reato. Le indagini sono scaturite, in particolare, a seguito della rapina consumata il 23 maggio 2023 ai danni dell’Ufficio Postale di Melizzano, in provincia di Benevento, dove veniva asportata, da persone travisate ed armate di coltello, la somma contante di Euro 28.750,00. Un tentato colpo anche in una banca a Eboli, ad agosto 2023.

Secondo la Procura, molteplici sono gli elementi di fatto acquisiti, anche attraverso l’esame di immagini di videosorveglianza pubblica e private, testimonianze, pedinamenti, controlli del territorio, sequestri parziali delle banconote di illecita provenienza macchiate di colore blu al momento del colpo, relazione tecnica antropometrica, tanto da raggiungere un quadro gravemente indiziario a carico delle persone oggetto del provvedimento cautelare.

Oltre ai tre arrestati, ci sono anche altre persone indagate.

In particolare a Balvano, il 9 agosto 2023 tutto successe verso le ore 13:15, quando all’interno della filiale Monte dei Paschi di Siena, in via San Sebastiano, c’era l’unico dipendente che lavorava all’interno. Un rapinatore riuscì a entrare dalla porta principale e poi ad aprire una porta di emergenza. Una volta all’interno, le minacce con un coltello nei confronti dipendente, che poi venne rinchiuso in un bagno. In pochi i rapinatori riuscirono a scardinare una cassetta di sicurezza e a portare via una somma sui 25mila euro.

