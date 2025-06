Spettacoli, tradizioni, musica, sport e cultura. A Tito al via l’edizione 2025 de ‘La Bella Stagione’

Una città che si anima, piazze che tornano a essere teatro di incontri e spettacoli, tradizioni che si rinnovano senza perdere le proprie radici. È questo il volto di Tito che emerge dalla “Bella Stagione 2025”, il ricco cartellone di eventi presentato dall’Assessore alla Cultura Antonio Carlucci che accompagnerà cittadini e visitatori da giugno fino ai primi di ottobre.

“Abbiamo voluto costruire un programma che parlasse davvero a tutte e tutti”, spiega l’Assessore Carlucci.

Nel corso dell’estate si intraprenderà un percorso dedicato ai diritti civili. Il filo conduttore dei diritti umani prosegue con la Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno, che vedrà la “Festa del Rifugiato” a Piazzale Asuncion e “Reefuge Children” al Centro Sportivo, per culminare il 10 luglio con l’evento “Sumūd-Resistenza” contro il genocidio in Palestina.

“È un programma che dimostra come Tito sia una comunità che non solo accoglie ma promuove attivamente i valori dell’inclusione”, sottolinea l’Assessore Carlucci, “dalla diversità di orientamento all’accoglienza dei rifugiati, fino alla solidarietà verso le popolazioni oppresse. Questi eventi testimoniano l’impegno corale della nostra società civile”.

Un ruolo particolare è riservato alla promozione della lettura, che consolida il prestigioso riconoscimento di Tito come “Città che legge” e accompagna la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2026. Dalle “Letture al Tramonto” del 24 giugno al “Book Tonic” del 7 agosto, fino alla scoperta de “La Porta Segreta” per la letteratura dedicata ai più piccoli, la cultura scritta si conferma parte integrante dell’identità cittadina.

Tra le proposte più attese spiccano i concerti serali con protagonisti come Ettore Bassi, che il 5 luglio porterà in scena “Casanova: memorie in musica”, Carlotta Proietti con “Roma non fa la stupida” del 6 agosto e lo spettacolo di cabaret con Vincenzo Comunale del 10 agosto. Particolare attenzione è riservata ai talenti locali con “Tito open summer beats” e al concerto degli studenti dell’Istituto Comprensivo.

La cultura archeologica trova spazio con “Festivalia: l’archeologia si racconta”, evento di fine luglio che alla Torre di Satriano in Tito unirà ricerca accademica e divulgazione grazie alla collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera e con l’Unibas.

Le tradizioni gastronomiche locali trovano celebrazione nella “Festa degli Orti” del 9 agosto, che valorizza i prodotti a chilometro zero, nella “Sagra della ciambotta” di fine luglio e nella “Sagra dello strascinato” del 6 settembre, arricchendosi nell’ultimo weekend di agosto con “Centro In Tavola”, quando il centro storico si trasformerà in un percorso enogastronomico che racconterà i sapori autentici del territorio.

Lo sport assume un ruolo centrale in vista della candidatura di Tito a Comune Europeo dello Sport 2027. Il percorso culminerà a settembre con la visita della commissione ACES che valuterà strutture e progetti sportivi. La programmazione include il tradizionale “Palio dei rioni Titesi” di metà luglio, tornei di beach volley, calcio a 5 e tennis, fino alla VI Coppa Città di Tito del 21 settembre e alla “Giornata del Camminare” del 5 ottobre.

Il coinvolgimento delle nuove generazioni si concretizza nell’ “Openspace” del 28 giugno, nell’ “AperiForum sulla Torre” del 22-23 agosto e nella “Caccia al tesoro Conquistadores” che inizierà il 2 agosto, che vedrà centinaia di ragazze e ragazzi impegnati in una avventurosa riscoperta dei luoghi simbolo della città.

La rassegna “Cinema al Castello” completa l’offerta con pellicole dedicate a bambine e bambini, tra cui “Inside Out 2” e “Cattivissimo Me 4”, e con film dall’alto impatto sociale come “I bambini di Gaza” e “C’è ancora domani”.

“La Bella Stagione 2025 rappresenta molto più di un semplice cartellone estivo”, conclude il Sindaco Fabio Laurino. “È la dimostrazione concreta della vitalità della nostra comunità, della capacità di fare rete tra istituzioni, associazioni e cittadini per costruire insieme il futuro di Tito. Ogni evento racconta la nostra identità: una città aperta e inclusiva. Dalla candidatura a Capitale del Libro 2026 a quella per Comune Europeo dello Sport 2027, stiamo costruendo una Tito che sia punto di riferimento regionale per cultura, sport e qualità della vita”.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito del Comune e sui canali social ufficiali dell’Ente.