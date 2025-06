“Un mondo a 3 zeri”, oggi a Potenza la presentazione del documentario racconta la storia del Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus

Oggi 17 giugno alle ore 18,30 presso Scambiologico a Potenza in Piazzale Istria sarà presentato il documentario “Un mondo a 3 zeri” di Aine Clarke e Michel Van der Veken, vincitore di numerosi premi internazionali, nell’ambito del programma “migrAzioni 2025 – giornata mondiale del rifugiato”. Il documentario racconta la storia del Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus attuale capo di governo in Bangladesh e fa conoscere alcune delle iniziative realizzate in diversi continenti ed in molti campi differenti (ambiente, salute, sport, moda, cibo, agricoltura, etc.) con la metodologia del social business, inoltre descrive un possibile futuro con zero disoccupazione, zero povertà e zero emissioni.

Povertà, disoccupazione ed emissioni di carbonio sono problemi globali ed “Un mondo a 3 zeri” esplora la capacità dell’imprenditoria sociale di affrontare questi problemi e portarli a zero anche con interviste al Prof. Yunus. Nel film sarà possibile seguire il viaggio intrapreso dai registi Áine e Michel, che saranno presenti alla proiezione a Potenza, e si potrà comprendere come funziona questo nuovo tipo di impresa che, grazie alla visione di Yunus, affronta problemi sociali e ambientali ed è portata avanti da nuovi imprenditori che puntano con gioia all’impatto sociale piuttosto che alla massimizzazione del profitto.

Sottotitolato in italiano a cura della Fondazione Città della Pace, il documentario ha già ottenuto numerosi premi internazionali ed è stato presentato a Roma a novembre scorso presso il Palazzo Lateranense alla presenza di Sua Eminenza il Cardinal Baldo Reina, Vicario della Diocesi di Roma. L’iniziativa “migrAzioni 2025 – giornata mondiale del rifugiato” proseguirà poi il 18 giugno alle ore 16,30 presso il Polo Bibliotecario a Santa Maria con “I Viaggi nelle Terre di Chissadove” dello scrittore Gianluca Caporaso che proporrà narrazioni per grandi e bambini rivolte agli ospiti del Progetto SAI di Potenza. Con questa edizione di migrAzioni 2025 si intende ribadire la necessità di diffondere la cultura della Pace e promuovere il rispetto dei diritti umani e dell’accoglienza per chi è costretto a fuggire. Infatti mai come oggi le guerre e le crisi umanitarie e climatiche in atto evidenziano che questi argomenti sono molto concreti perché strettamente connessi alla prosperità ed allo sviluppo per tutti i popoli ed incidono sulla nostra vita.

Per realizzare “migrAzioni 2025” la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata nell’ambito dei progetti SAI gestiti insieme ad Arci Basilicata, Consorzio Officine Solidali, Cooperativa Sociale Il Sicomoro, le Cooperative Vida e La Mimosa ed il World centers of Compassion for Children Italia con gli enti gestori Provincia di Potenza, Comuni di Potenza, Ferrandina e Lavello, ha implementato una collaborazione con Scambiologico, il Polo Bibliotecario di Potenza, Il Salone dei Rifiutati, La Consigliera di Parità Provincia di Potenza e Noeltan.