Strade del Potentino, la Provincia di Potenza presenta il piano: 126 interventi per oltre 74 milioni di euro

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha presentato ieri, in presenza dell’Assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, il nuovo Piano straordinario pluriennale di messa in sicurezza della viabilità provinciale, costituito da n.126 interventi da attuare lungo le strade provinciali: un investimento di oltre 74 milioni di euro finalizzato al miglioramento infrastrutturale e delle condizioni di percorribilità.

Il Piano è stato elaborato attraverso una metodologia basata su criteri di oggettività e trasparenza: in base agli esiti dell’attività ricognitiva condotta dai tecnici lungo l’intera rete viaria, volta all’identificazione di tutte le criticità presenti, si sono stimate le opere necessarie per incrementare ovunque il grado di sicurezza, opere che sono state dapprima valutate e poi ordinate dalle Commissioni Consiliari “Viabilità – Trasporti – Pianificazione”, in base a criteri appositamente stabiliti.

Si tratta di un approccio nuovo per l’Ente, i cui Organi politici hanno preferito conoscere la situazione generale prima di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, favorendo così la costituzione di un complessivo quadro esigenziale, indispensabile per evitare che siano trascurati fabbisogni poco noti ma prioritari, come potrebbe capitare agendo solo secondo discrezionalità, nonché utilissimo per far comprendere alla Comunità, ai Sindaci e alle Forze dell’Ordine, la necessità di provvedere agli adeguamenti in modo graduale, visto che la complessiva estensione della rete stradale provinciale raggiunge quasi i tremila chilometri.

Per decidere dove intervenire prioritariamente, i criteri stabiliti hanno preso in considerazione il grado di inadeguatezza delle infrastrutture viarie, la connessa urgenza degli interventi e la rilevanza delle strade in relazione alla numerosità dei centri abitati serviti, alla consistenza del traffico veicolare e alla strategicità dei collegamenti rispetto ai principali siti industriali, sanitari e turistici. Ulteriore precedenza è stata riconosciuta in base all’effettiva classificazione tipologica delle strade e ai dati relativi all’incidentalità.

Il quadro risultante delle esigenze della viabilità provinciale, per sua natura dinamico, fotografa l’attuale situazione ed è destinato a evolversi costantemente, fino al raggiungimento di uno stato omogeneo di sicurezza per l’intera rete.

Il Piano è sostenuto da un finanziamento complessivo di € 74.281.431,05 proveniente:

– per 41,5 milioni di euro, dal contributo assegnato nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 dalla Regione Basilicata, il cui Assessorato alle Infrastrutture, con l’ausilio della propria Direzione Generale, ha fissato specifici criteri e favorito la selezione, da parte della Provincia stessa, degli interventi più aderenti agli obiettivi prefissati per la specifica Linea d’azione;

– per la rimanente quota, pari a circa 32,8 milioni di euro, dalla ripartizione finanziaria derivante dai Decreti del MIT n.101/2022 e n.141/2022.

Grazie alla sinergia con cui hanno operato i Rappresentanti istituzionali e, conseguentemente, gli stessi Uffici della Provincia di Potenza e della Regione Basilicata, è stato possibile conseguire un risultato tangibile, oltre che per la rilevanza finanziaria del Piano, anche in termini di condivisione ed efficacia della programmazione strategica su cui basare i futuri investimenti, nel comune sforzo di migliorare la situazione delle strade provinciali, fondamentali per lo sviluppo del territorio.

Continuando a scorrere il citato quadro esigenziale, ulteriore programmazione è stata approntata per l’impiego del finanziamento di 6,6 milioni di euro derivante da una pregressa assegnazione nell’ambito del Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”, la cui utilizzabilità è condizionata dal previo accordo da parte dei Comuni interessati in ordine agli interventi da effettuare.

Sebbene i documenti di programmazione indichino le annualità corrispondenti a quelle previste per il materiale trasferimento dei fondi, sarà valutata ogni forma possibile di anticipazione finanziaria per velocizzare l’esecuzione di tutti gli interventi, inclusa l’attivazione di fondi di rotazione, ragion per cui il cronoprogramma attuativo del Piano è da considerarsi ipotetico, attesa la volontà di accelerare la fase realizzativa del Piano per garantire quanto prima maggior sicurezza agli Utenti.

“La programmazione presentata ha visto l’ascolto delle esigenze della comunità attraverso il coinvolgimento diretto di sindaci e consiglieri comunali, per raccogliere segnalazioni direttamente da chi vive ogni giorno il territorio – ha dichiarato il Presidente Giordano – Una virtuosa sinergia con gli amministratori locali e con la Regione Basilicata che sarà portata avanti anche nel futuro; il calendario dei lavori, suddiviso in più fasi, sarà infatti illustrato coinvolgendo direttamente i sindaci delle zone interessate. Con questa programmazione la Provincia di Potenza punta a garantire infrastrutture moderne e sicure, confermando il proprio impegno a favore dello sviluppo territoriale e della qualità della mobilità. La nostra priorità è mettere in campo una pianificazione puntuale, ed oggi abbiamo una ricognizione chiara relativa ai 2700 km di strade provinciali e, soprattutto, un metodo oggettivo per l’individuazione degli interventi. Ora, occorre utilizzare velocemente le risorse affinché le comunità possano beneficiare il prima possibile di tali miglioramenti. Investire sulla viabilità significa investire sul domani della nostra terra”.