Aor San Carlo, (H)open day prevenzione emicrania per donne dai 18 ai 40 anni. Prenotazioni dal 17 giugno

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo aderisce all’(H)open day, promosso dalla Fondazione Onda ETS, con una giornata di visite gratuite dedicate alla prevenzione, diagnosi e cura delle cefalee. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 giugno 2025, dalle ore 10:00, nei locali dell’Aor situati nel piazzale della Torre Guevara a Potenza. Sono previste dieci visite neurologiche gratuite rivolte alle donne nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 40 anni, condotte dagli specialisti dell’UOC di Neurologia dell’ospedale San Carlo.

"L'obiettivo primario di questa giornata – dichiara il Direttore Generale dell'Aor San Carlo, Giuseppe Spera – è sensibilizzare la popolazione sull'importanza del riconoscimento precoce dei sintomi delle emicranie, per garantire un accesso tempestivo a percorsi specifici di diagnosi e cura. L'adesione all'(H)Open day della Fondazione Onda ETS, che ha assegnato all'ospedale San Carlo i tre Bollini Rosa per l'eccellenza dei servizi dedicati alle donne, rappresenta un'ulteriore testimonianza del nostro costante impegno nel promuovere la salute e il benessere della comunità. L'informazione e la prevenzione sono strumenti molto efficaci per affrontare patologie così diffuse e impattanti che, diagnosticate in tempo, possono migliorare significativamente la qualità di vita delle persone colpite".

L’emicrania è una malattia neurologica cronica che affligge circa il 12% degli adulti a livello globale, con una prevalenza tre volte superiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, che comporta un altissimo costo umano, sociale ed economico. Non è un semplice disturbo, ma una patologia complessa che richiede un approccio diagnostico e terapeutico mirato. Una diagnosi tempestiva e un’appropriata presa in carico sono cruciali per impedirne la cronicizzazione e migliorare la qualità della vita.

“Le cefalee, e in particolare l’emicrania, sono condizioni spesso sottovalutate, ma che possono avere un impatto significativo sulla quotidianità dei pazienti. Questa iniziativa – spiega il dottor Nicola Paciello, direttore dell’UOC di Neurologia – ci offre l’opportunità di intercettare precocemente le donne a rischio e di indirizzarle verso percorsi diagnostico-terapeutici adeguati, fondamentali per una gestione efficace della patologia e per un ritorno a una vita piena e attiva”.

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato e dei volontari del progetto “A Porte Aperte – Avamposto di comunità”, che supportano l’Azienda nell’obiettivo di rendere la sanità sempre più accessibile e attenta ai bisogni dei cittadini.