Alsia, al via il premio Miglior Agricoltore-Custode riservato ai tesorieri della biodiversità agricola della Basilicata. Pubblicato il bando

Prendono il via le attività preparatorie per la quindicesima edizione del Premio annuale “Enzo Laganà” dedicato al “Miglior Agricoltore Custode 2025”, riconoscimento riservato ai tesorieri della biodiversità agricola della Basilicata. C’è tempo fino alle ore 13.00 del 31 ottobre 2025 per presentare la propria candidatura alla selezione pubblica promossa da ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura), in collaborazione con la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, l’Istituto per le Bioscienze e le BioRisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Associazione degli Agricoltori Custodi “Vavilov” e la Comunità del Cibo e della Biodiversità dell’area Sud della Basilicata.

Il premio, intitolato alla memoria del funzionario e giornalista Enzo Laganà, già collega dell’ALSIA, nasce con l’obiettivo di coinvolgere la comunità degli agricoltori custodi, portatori di un sapere antico legato alla tutela del territorio. In continuità con quanto realizzato negli ultimi quindici anni, l’iniziativa punta a contrastare la perdita della biodiversità domesticata, a valorizzare l’agrobiodiversità di interesse agricolo e alimentare e ad aumentare il numero di varietà coltivate.

Il concorso è rivolto agli agricoltori custodi attivi in tutta la Basilicata, che conservano e coltivano specie e varietà frutticole, orticole o cerealicole iscritte nel “Repertorio regionale del patrimonio genetico”, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 26/2008. Possono essere candidati luoghi come aziende agricole, orti, pascoli o giardini, purché i partecipanti siano proprietari o possessori dei fondi, delle coltivazioni o delle specie in essi presenti e normalmente coltivate.

Il vincitore, selezionato da una commissione esaminatrice, riceverà un rimborso spese di 500 euro da investire nella conservazione e valorizzazione della biodiversità frutticola, orticola o cerealicola nella propria azienda. Al premio si aggiunge una rappresentazione artigianale del logo dell’Associazione Vavilov, che il vincitore custodirà simbolicamente per un anno, prima di passarlo al successore dell’edizione successiva.

A tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena che attesta la qualifica di “agricoltore custode della biodiversità agricola”. Non è ammessa la partecipazione di chi ha già vinto in una delle edizioni precedenti.

L’avviso pubblico e i moduli per la candidatura sono disponibili nella sezione “Avvisi pubblici in corso” (Trasparenza – E-procurement) del sito www.alsia.it.