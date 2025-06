Premio di Poesia San Gerardo Maiella, successo a Muro Lucano per la XVII edizione organizzata dall’Unitre

Nella storica Sala delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Muro Lucano si è svolta per la XVII edizione del Premio di poesia San Gerardo Maiella, la cerimonia di premiazione dei vincitori, organizzata dall’Unitre di Muro Lucano. “Alcuni partecipanti sono arrivati davvero da molto lontano, un onore averli presenti”, ha dichiarato la presidente dell’Unitre, Milena Nigro, che ha aggiunto: “è doveroso da parte mia un sentito ringraziamento ai membri della giuria che hanno assolto il difficile compito di analizzare più volte e giudicare gli elaborati con tanta solerzia, pazienza e competenza, ma anche a Cosimo Ponte, a Chiara Ponte e ad Alberto Iuzzolino per l’impegno notevole nell’organizzazione del Premio. Ha presentato Gennaro Musella, anche lui artista poliedrico e grande collaboratore dell’Unitre, ha declamato i versi e i racconti Vito Oliveto, il quale pur lavorando in un altro campo, è un appassionato e un grande interprete di poesia e teatro. Alla cerimonia era presente la Vice sindaco Rosalba Zaccardo, la quale si è complimentata sia con gli organizzatori che con i vincitori, e la musicista Miriam Nardiello che con le armonie dell’arpa ha creato un soave intermezzo tra le letture”.

“Grazie e congratulazioni – ha sottolineato – ai vincitori, ma anche a quelli che non hanno vinto, in quanto, con la loro partecipazione, hanno tutti in larga parte onorato il premio. Per questo tutte le opere sono state pubblicate nell’antologia, che diventa di anno in anno sempre più ricca. Per chi volesse acquistare le due antologie, una di poesie e l’altra di narrativa, può richiederle all’associazione Unitre. Tutti abbiamo bisogno di esprimere noi stessi, ma non sempre abbiamo i canali giusti per farlo. E il nostro concorso rappresenta proprio un canale giusto, un’occasione per dare voce alle emozioni”.