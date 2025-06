Tutto pronto per l’Incanto Tito Festival. Appuntamento a domenica 15 giugno in piazza

A firmare l’organizzazione e la direzione artistica della manifestazione è la cantante e presentatrice Raffaele Volini. Uno spettacolo di voci capace di emozionare, coinvolgere e unire. Tra gli ospiti della serata anche il noto comico Antonio Fiorillo

Tutto pronto per la prima edizione dell’Incanto Tito Festival, l’evento musicale che animerà la serata di domenica 15 giugno nella suggestiva cornice del centro lucano. A firmare l’organizzazione e la direzione artistica della manifestazione è la cantante e presentatrice Raffaele Volini, che ha messo anima, cuore e professionalità per dare vita a un vero e proprio spettacolo dal vivo. “Ho sognato a lungo questo momento – sottolinea Volini – e oggi posso dire con orgoglio che l’Incanto Tito Festival è realtà. Non è solo un’esibizione di voci, è un’esperienza condivisa, uno spettacolo pensato per emozionare, coinvolgere e unire”.

Sul palco si alterneranno artisti talentuosi come Marco Ferrara, Gaia Savo, Miriana Enrichetti, Linda Santopietro, Pasquale Lotito e Roberta, accompagnati dalle performance coreografiche delle vallette d’eccezione: Deborah Capece, Simona Milione, Gerardo Enrichetti e Ilaria Albano. Non mancheranno ospiti speciali, tra cui il noto comico Antonio Fiorillo, il prestigiatore Francesco Lioi e l’artista Giuseppe Mancinelli, per una serata che si preannuncia ricca di sorprese.

“Desidero ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto e mi hanno supportato – prosegue Volini –. Senza di loro, tutto questo non sarebbe stato possibile. Il loro contributo è stato fondamentale per trasformare un sogno in uno spettacolo vero e proprio”. Durante l’evento saranno distribuiti gadget esclusivi al pubblico, lanciati dagli artisti stessi durante le esibizioni, per rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente e memorabile. Il festival avrà una durata di circa due ore e si svilupperà con un ritmo dinamico, pensato per tenere alta l’attenzione e regalare emozioni dal primo all’ultimo minuto. “Invito tutti a partecipare e a vivere con noi questa prima edizione: vi prometto che sarà solo l’inizio di qualcosa di ancora più grande. Vi aspetto sotto il palco, domenica 15 giugno”, conclude Volini.

Appuntamento a domenica prossima, 15 giugno, alle 21, nella piazza centrale di Tito. Ingresso libero.