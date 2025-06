Furti nelle abitazioni, allarme a San Cataldo di Bella per il susseguirsi di episodi

E’ allarme furti sul territorio di Bella, in particolare nella frazione di San Cataldo. Da alcuni giorni una banda di ladri ha messo nel mirino questa zona, dopo che nella notte tra domenica e lunedi scorso avevano colpito anche a Muro Lucano e un altro episodio aveva riguardato l’assalto al Postamat, fatto saltare in aria ma senza bottino, a Pescopagano. Sempre nella notte tra l’8 e 9 giugno due furti anche a San Cataldo. E la scorsa notte, ancora altri. Così come comunicato dal sindaco, Leonardo Sabato.

Ieri sera due i furti messi a segno. Ma sarebbero diversi i tentativi in questi giorni. Obiettivo dei ladri, che colpiscono spesso nel tardo pomeriggio/sera, sono soldi e gioielli, oggetti piccoli e asportabili.

I ladri prendono di mira abitazioni per lo più isolate o comunque quelle più prossime all’aperta campagna ed entrano forzando porte o finestre.

“Si invitano tutti i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine segnalando loro tempestivamente se notano qualcosa di anomalo. Soprattutto se avvistate auto sconosciute in sosta prolungata con persone a bordo. Meglio una segnalazione in più che una in meno”, ha dichiarato il Sindaco Leonardo Sabato, che ha annunciato: “Domani mattina, domenica, alle ore 10 presso la tensostruttura di Zippariello, terremo un’assemblea pubblica per mettere in pratica il cosiddetto Controllo di Vicinato, un programma di prevenzione della criminalità che si basa sulla collaborazione proficua tra cittadini e forze dell’ordine per sorvegliare le aree di residenza. Uno strumento partecipativo che mira a creare un senso di sicurezza e a rafforzare i legami tra i residenti, contribuendo a un ambiente più sicuro per tutti”.

I Carabinieri della stazione di Bella indagano su quanto sta accadendo sul territorio.

Claudio Buono