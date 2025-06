MioDottore Award 2025, il premio dedicato ai professionisti della salute assegnato alla lucana Monica Cantiani

E’ Monica Cantiani, giovane professionista di Marsicovetere, la vincitrice del ‘MioDottore Award 2025’, il premio dedicato ai professionisti della salute che più si sono distinti nel 2025. La dott.ssa Cantiani, odontoiatra estetico, risulta essere tra i professionisti più recensiti in Italia. Un lavoro da vero professionista il suo, tanto da ricevere l’ambito riconoscimento che viene assegnato a seguito di una selezione che parte dai pazienti e arriva ai professionisti e colleghi. La cerimonia dei MioDottore Awards 2025 si è svolta a Roma presso l’Opificio Italiacamp. La manifestazione ha premiato 43 medici in diverse specializzazioni.

Cantiani, come racconta anche sui social, è partita nel 2010 dalla Val d’Agri, convinta di tornare e prendere in mano lo studio della sua famiglia. Per lei si tratta di un successo condiviso, perché sul podio insieme è salita con il dott. Nicola Ippoliti (quest’ultimo, per il secondo anno, Medico Estetico più amato d’Italia). Per lei questo riconoscimento “è frutto di un lavoro immenso di gruppo”.

Negli anni, la dott.ssa Cantiani ha imparato che il successo è un gioco di squadra, che il talento e il sacrificio del singolo non bastano. Un riconoscimento che arriva dopo anni di sacrifici e studi, tra cui quelli di Odontoiatria e Protesi Dentaria presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Ma come funzionano i MioDottore Awards?

I professionisti vengono scelti dai pazienti, che selezionano quelli della salute più apprezzati tenendo in considerazione le migliaia di recensioni lasciate dagli utenti di MioDottore. Poi vengono votati dai professionisti. I colleghi, infatti, sono le persone più adatte a votare e valutare altri professionisti secondo criteri di lavoro, curriculum e esperienza. In ultimo vengono premiati da MioDottore, che premia l’aiuto dato agli utenti, così come la serietà e l’idoneità di tutte le risposte offerte nella sezione “Chiedi al dottore”.

MioDottore è una piattaforma web, la più grande del settore sanitario al mondo, che riesce a gestire fino a 22 milioni di appuntamenti al mese, 80 milioni di pazienti che visitano il sito web e ben 260mila medici attivi sul sito che si affidano alle soluzioni proposte da MioDottore.

MioDottore Docplanner sta creando un ecosistema sanitario che collega in modo fluido pazienti e medici, integrando al contempo strumenti intelligenti per fornire diagnosi e trattamenti più rapidi e precisi, con l’obiettivo di supportare 1 miliardo di visite di pazienti all’anno entro il prossimo decennio.

La piattaforma aiuta, inoltre, i medici a gestire al meglio la propria attività e a costruire la propria reputazione online.

Claudio Buono