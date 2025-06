La ‘Piscina del Sole’ di Vietri di Potenza pronta nella sua veste estiva. Riapertura da sabato 14 giugno

Da sabato 14 giugno riaprirà la ‘Piscina del Sole’ di Vietri di Potenza nella sua versione estiva. A darne notizia è il sindaco, Christian Giordano.

Nel corso della giornata di martedì, infatti, si è provveduto allo smontaggio della copertura pressostatica che ha permesso nei mesi scorsi di tenere i corsi di nuoto invernali. In queste ore si sta lavorando per definire gli ultimi dettagli.

Presso il complesso della Piscina del Sole sarà possibile svolgere anche altre attività sportive tra cui acquagym, birilli, tiro con l’arco, bocce. Nella medesima area, collegata direttamente alla piscina semiolimpionica (25 mt x 12,5 mt), è disponibile un’ampia pineta attrezzata di panche, tavoli e barbecue per chi decide di organizzare un pic-nic.

Annessa alla vasca principale è presente un’altra vasca (6 mt x 5 mt) dedicata ai più piccoli, con una zona dotata di idromassaggio. Il complesso sportivo della Piscina del Sole dispone anche di un’area camper.

“Da domenica – annuncia il Sindaco – il Comune di Vietri di Potenza metterà a disposizione una navetta gratuita per raggiungere la piscina, con partenza dal centro abitato. Sono sicuro che sarà un’estate bellissima per i vietresi e per le tante persone che hanno già deciso di raggiungere la nostra comunità per godersi qualche giorno nel complesso della nostra piscina, per scoprire la Passeggiata del Tracciolino – Vietri di Potenza, per visitare il Convento, per divertirsi a Tipica e per partecipare alle diverse iniziative estive che si terranno nel centro abitato”.

“Grazie – ha concluso Giordano – ai consiglieri comunali, agli uffici, ai nostri operatori, alla Pro-Loco e a tutti coloro che, in queste ore, stanno lavorando per garantire la riapertura e la funzionalità di tutti i servizi. Auguro a tutti una serena e piacevole estate….a Vietri di Potenza!”.