‘Giochi Matematici del Mediterraneo’, quattro studenti dell’I.C. Carlucci di Baragiano e Bella protagonisti della finale nazionale a Palermo

Un’esplosione di ingegno, logica e sana competizione ha illuminato l’Università degli Studi di Palermo in occasione della quindicesima Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo organizzata dall’Accademia Italiana per la promozione della Matematica “Alfredo Guidi”. Con 358000 partecipanti iniziali, 1030 istituti iscritti, è stata l’edizione più numerosa fino a questo punto. 920 finalisti provenienti da ogni angolo d’Italia e anche da 10 nazioni estere si sono sfidati a colpi di numeri, problemi e quesiti intricati, dimostrando un talento eccezionale e una passione contagiosa per la matematica.

Tra i protagonisti anche quattro studenti dell’Istituto Comprensivo M. Carlucci “Baragiano-Bella”, che suddivisi per categorie hanno gareggiato in un’atmosfera carica di emozione e aspettativa, affrontando una serie di prove appositamente studiate per stimolare il pensiero critico e la capacità di risoluzione dei problemi in modo creativo. Dalle equazioni più complesse ai rompicapo logici, ogni quesito ha rappresentato una sfida entusiasmante, affrontata con determinazione e un pizzico di genialità. L’evento non è stato solo una gara, ma una vera e propria celebrazione della conoscenza e della collaborazione infatti nelle pause tra una prova e l’altra, si sono potuti osservare momenti di scambio e confronto tra i giovani studenti, che hanno condiviso strategie, aneddoti e la comune passione per i numeri. Non sono mancati anche laboratori interattivi e workshop a tema matematico, aperti a tutti i presenti, per coinvolgere il pubblico e mostrare il lato più divertente e applicato di questa disciplina.

La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione di tutti i partecipanti accolti sul palco da applausi scroscianti, gli alunni dell’I.C. M.Carlucci “Baragiano-Bella” si sono contraddistinti conquistando ottime posizioni 43° posto El Hafiane Ibrahim per la categoria P3, 60° posto Macellaro Simone per la categoria P5, 47° posto Pacella Luana per la categoria S1 e 6° posto Stolfi Cecilia per la categoria S3. Complimenti ai nostri giovani talenti, che la passione per la matematica continui a brillare, ispirando nuove scoperte e accendendo la scintilla della conoscenza in ognuno di loro! Ad maiora semper!