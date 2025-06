Assalto al Postamat e furti negli appartamenti. Ancora episodi di criminalità nel Potentino

Territorio del Potentino nuovamente sotto l’attacco di ladri di appartamenti e banda del bancomat. Da domenica sera di nuovo preoccupazione, in particolare nell’area del Marmo Platano Melandro, più precisamente sui territori di Pescopagano, Muro Lucano e Sant’Antonio Casalini.

Nella notte tra domenica e lunedì, verso le ore 4, i malviventi hanno posizionato tre ordigni nel Postamat di Poste Italiane situato nella centralissima via Roma. Due sono esplosi, il terzo che avrebbe dato il via al prelevamento del contante, è rimasto inesploso. Il movimento creatosi e i due botti sono stati uditi nell’area, tanto che in pochi istanti sono giunti sul posto i Carabinieri che erano in servizio di vigilanza presso il seggio elettorale, non distante. I militari hanno messo alla fuga i malviventi, andati via senza bottino. Necessario qualche ora più tardi l’intervento degli Artificieri dei Carabinieri per disinnescare il terzo ordigno.

L’ufficio postale resta al momento chiuso a causa dei danni subiti.

Nella tarda serata di domenica, furti anche a Muro Lucano, in contrada Valanghe. Sarebbero almeno quattro tra furti e tentativi sul territorio. Qui dopo le ore 21 i ladri hanno fatto visita anche in una abitazione dove in casa c’era un bambino. In un’altra sono entrati dalla finestra e hanno chiuso a chiave la stanza da letto, mentre i proprietari erano in casa e si sono accorti dell’accaduto quando si sono resi conto che era chiusa a chiave la porta. In un’altra abitazione, hanno rubato mentre la proprietaria si trovava al piano inferiore. I furti di oro, preziosi e soldi.

Colpi messi a segno anche nella frazione di Sant’Antonio Casalini di Bella, dove sarebbero stati almeno due i colpi portati a termine.

Su tutti gli episodi indagano i Carabinieri.

Claudio Buono