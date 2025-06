Aor San Carlo, proiezione gratuita per epatite C e disturbi dell’olfatto: prenotazioni aperte 11 e 12 giugno

“L’impegno per la salute dei cittadini prosegue con due nuovi appuntamenti dedicati alla prevenzione, il primo sullo screening per l’epatite C e l’altro sui disturbi dell’olfatto”. Lo annuncia il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando come “questi nuovi open day, con visite e screening gratuiti, dimostrare la volontà dell’Aor San Carlo di fornire strumenti concreti per prendersi cura della propria salute e del proprio benessere. Si inseriscono nel calendario di iniziative “Il San Carlo torna in centro” avviate con successo nelle settimane precedenti, grazie alla collaborazione e alla dedizione del personale sanitario delle tante unità operative coinvolte”.

Giornata porte aperte Epatite C

Il primo appuntamento, fissato per sabato 14 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, nei locali dell’Aor situa e indolore, ed esami diagnostici, quali ecografia addominale ed elastometria epatica, possono identificare precocemente l’eventuale presenza del virus.

“L’OMS – spiega il dottor Nello Buccianti, direttore del Dipartimento Internistico dell’Aor San Carlo – aveva indicato il 2030 come la data di eradicazione del virus C attraverso la campagna di screening. L’eradicazione comporta una riduzione del 90% della prevalenza dell’infezione e una riduzione del 60% della mortalità per le complicanze associate all’infezione. Attraverso queste visite cerchiamo di far emergere i casi sommersi di epatite cronica HCV, eliminando i ritardi nelle azioni da realizzare, assicurare la continuità e il coordinamento dell’assistenza ai pazienti affetti da virus C”.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dell’11 giugno. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.

Open day disturbo dell’olfatto

In occasione dell’avvio della campagna nazionale “Mettiamoci il naso” dedicata ai pazienti con disturbo dell’olfatto, l’Aor San Carlo organizza un open day, in programma il 16 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, nei locali dell’Aor situati nel piazzale della Torre Guevara a Potenza.

Sono previste 18 visite gratuite dedicate a persone dai 14 anni in su. Lo screening si basa su una visita otorinolaringoiatrica completa di rinoscopia nasale ed endoscopia nasale e su un test valutativo della capacità olfattiva, validato a livello nazionale dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale.

“I disturbi dell’olfatto possono avere un impatto significativo sulla vita quotidiana. La percezione olfattiva, infatti, ha un ruolo estremamente importante per la sopravvivenza nell’attirare l’attenzione verso possibili pericoli o verso elementi che hanno connotazioni positive, come il gusto di cibi e bevande. Sono disturbati che non vanno sottovalutati perché possono funzionare le relazioni interpersonali, oltre a incidere sul benessere emotivo e fisico”, spiega il dottor Aurelio d’Ecclesia, direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria dell’Aor San Carlo, impegnato con il suo personale nello screening. “Questo open day – continua – rappresenta un’opportunità per le persone di ogni età di verificare il saluto del proprio olfatto e ricevere consigli e indicazioni per un’eventuale presa in carico specialistico”.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono

aperti dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 12 giugno. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.

Le iniziative sono supportate dalla preziosa collaborazione dell’associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato e dei volontari del progetto “A Porte Aperte – Avamposto di comunità”.