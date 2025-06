Coach della Felicità – Creare Ambienti di Benessere per l’Infanzia: 12 giugno a Potenza, seminario gratuito di Rossella Capobianco

Dopo una serie di appuntamenti online che hanno coinvolto educatori, operatori e gestori di servizi per l’infanzia per sviluppare un nuovo modello di welfare, si chiude con un evento in presenza il ciclo formativo nell’ambito del progetto SE.G.NI – Servizi Educativi, Genitorialità, Nido Interaziendale, un progetto della durata di 36 mesi selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – Bando Comincio da Zero.

L’ultimo incontro, il seminario “Coach della Felicità – Creare Ambienti di Benessere per l’Infanzia”, si terrà mercoledì 12 giugno dalle ore 16.30 alle 19.30 presso lo spazio Experience di Basile Casa, Via Del Gallitello 72, a Potenza.

L’iniziativa è rivolta a chi lavora nei nidi, nelle sezioni primavera e nelle associazioni per l’infanzia e intende offrire strumenti pratici per creare ambienti armonici e stimolanti, che promuovano la felicità e la serenità di bambini, operatori e famiglie.

Protagonista e guida dell’incontro sarà Rossella Capobianco, Feng Shui coach e designer. La sua esperienza nell’ambito della disciplina olistica Feng Shui e del benessere ambientale offrirà ai partecipanti un approccio innovativo e fonte d’ispirazione per ripensare gli spazi educativi. In questo seminario intensivo, l’esperta guiderà un percorso pratico tra colori, materiali, forme, sensi e natura, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità dell’ambiente quotidiano vissuto da bambini e adulti. Una occasione speciale per trasformare lo spazio educativo in un luogo di benessere e felicità.

La partecipazione al seminario è gratuita ma con iscrizione obbligatoria: ➡️ Modulo di iscrizione

Il progetto SE.G.NI – Servizi Educativi, Genitorialità, Nido Interaziendale ha l’obiettivo di incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia (0-3 anni). L’intervento ha interessato i Comuni della Provincia di Potenza, afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Marmo Platano Melandro, con il coordinamento di un ampio partenariato del soggetto capofila l’Associazione Il Piccolo Nido.