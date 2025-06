Una scuola lucana premiata alla Camera dei Deputati nell’ambito di “Pay attenti-ON”, il contest sull’educazione digitale

È della Basilicata una delle scuole premiate alla Camera dei Deputati nel corso dell’evento “Giovani, scuola e lavoro per l’Europa che cambia”, che conclude il percorso dei 5 progetti educativi realizzati da Fondazione articolo 49 e promossi dalla piattaforma InClasse dedicati ai valori della Costituzione, ai corretti stili di vita, all’orientamento agli studi, al mondo digitale e alla sostenibilità, a cui hanno partecipato oltre 30.000 studenti da tutta Italia. Il progetto della scuola lucana è tra i 12 elaborati premiati su oltre 700 ricevuti dalle scuole di tutta Italia.

Il premio. A ricevere il premio – un buono viaggio del valore di 1.500 euro per classe utilizzabile per gite scolastiche entro giugno 2026 e offerto da Roncalli Viaggi in qualità di partner tecnico – gli alunni della classe 1B Gruppo 1 della Scuola Secondaria di Secondo Grado Liceo delle Scienze Umane di Viggiano. La classe è tra le tre scuole vincitrici di “Pay attenti-ON”, il contest sul tema dell’educazione digitale. Attraverso il contest, i partecipanti hanno realizzato prodotti multimediali su temi come intelligenza artificiale, fake news, identità digitale e cybersicurezza, dando vita a vere e proprie campagne di comunicazione a impatto sociale: articoli, video podcast, cortometraggi, presentazioni interattive e app digitali. La classe 1B Gruppo 1 della Scuola Secondaria di Secondo Grado Liceo delle Scienze Umane di Viggiano ha realizzato il progetto “Le dipendenze tecnologiche”: un cortometraggio in cui i ragazzi si sono focalizzati su un caso concreto di dipendenza digitale per spiegarne cause, conseguenze e modalità in cui questo fenomeno avviene, portando numerosi dati sul tema della cybersicurezza e riflettendo sui suoi effetti. Il contest segue il percorso didattico del progetto “Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale”, sostenuto da realizzato con il patrocinio di AGCOM e Corecom, per educare i giovani a un uso consapevole e responsabile del digitale, rafforzando la cultura della cittadinanza digitale attraverso il conseguimento del Patentino digitale.

Corecom Basilicata, ambasciatore della Costituzione. È stato assegnato alla Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, il titolo di “Ambasciatrice della Costituzione” durante la cerimonia di premiazione dei contest dei progetti educativi della Fondazione Articolo 49. La fondazione, tramite il Presidente, Andrea Poli, ha deciso di premiare i Corecom per “aver contribuito a diffondere i valori della Costituzione e dell’Europa nelle scuole”. Nelle motivazioni del premio si evidenzia “il prezioso sostegno che ha permesso di radicare i progetti nei contesti scolastici e sociali, valorizzando le specificità territoriali e promuovendo la collaborazione tra scuola e istituzioni”.

I promotori. In particolare il Corecom Basilicata è tra i sostenitori del percorso educativo “Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale”, promosso da Fondazione Articolo 49 e da Corecom Lombardia, Corecom Lazio, Corecom Molise, Corecom Piemonte, Corecom Puglia, Corecom Trento, in collaborazione con il Parlamento europeo e patrocinata da: Commissione europea, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, AGCOM, Corecom Calabria, Corecom Sicilia, AGID, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Guardia di Finanza, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, ASviS, Symbola, e 14 Regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto).