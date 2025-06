Successo a Brienza per la “Giornata del Donatore” organizzata dall’Avis. Protagonisti gli alunni del Comprensivo

A Brienza si è svolta la “Giornata del Donatore” a cura dell’Avis locale. Una mattinata, quella di giovedì, animata dagli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia, che hanno messo in scena balli e canti in un percorso itinerante. Dopo i saluti e la partenza dal cortile della scuola, il corteo con bambini, genitori, autorità scolastiche e comunali, si è spostato verso piazza Unità d’Italia. Qui i più piccoli hanno messo in scena una piccola rappresentazione per sensibilizzare alla donazione. Successivamente il trasferimento verso piazza Marconi, dove ci sono state ulteriori esibizioni. Poi il rientro nel cortile della scuola per il canto finale e i saluti.

Per l’occasione l’Avis di Brienza, organizzatrice e promotrice dell’evento in collaborazione con il plesso scolastico di Brienza e l’amministrazione comunale burgentina – presente con il sindaco Raffaele Collazzo e altri rappresentanti – ha donato le magliette Avis ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, i cappellini agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, per poi offrire la merenda a tutti.

All’evento hanno preso parte anche Annamaria Lopardo (presidente dell’Avis Brienza), il dott. Domenico Cavaliere (ex direttore sanitario Avis Nazionale), Suor Marinella Gioia (direttrice delle FMA di Brienza) e la dott.ssa Clelia Latalardo (dirigente dell’Istituto Comprensivo di Satriano di Lucania e Brienza).

Una importante manifestazione quella messa in campo dall’Avis che vuole sensibilizzare sin dalla tenera età all’importanza della donazione e dei controlli.

redazione