Atto vandalico a Satriano di Lucania. Danneggiata dalle fiamme la centralina dell’Arpab

Atto vandalico la scorsa notte a Satriano di Lucania, in località Isca. Ignoti hanno dato fuoco ad alcuni pneumatici che hanno danneggiato una centralina di monitoraggio installata dall’Arpa Basilicata. Un gesto. Te viene condannato con fermezza dall’amministrazione comunale di Satriano di Lucania guidata dal sindaco Umberto Vita. “Si tratta di un episodio di inaudita gravità, mai registrato prima nella nostra comunità, che mina gli sforzi compiuti negli ultimi anni per il monitoraggio ambientale e la tutela della salute dei cittadini. Un gesto vile che colpisce non solo la strumentazione tecnica ma l’intero percorso di trasparenza, ascolto e collaborazione che questa Amministrazione ha promosso insieme all’ARPAB e ai cittadini”, ha sottolineato Vita.

“Ringraziamo l’ARPAB per il lavoro costante e professionale che svolge sul nostro territorio e le esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Siamo certi che le autorità competenti faranno piena luce sull’accaduto e confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili siano individuati e perseguiti secondo legge”.

“Quanto accaduto – ha concluso – non fermerà, ma anzi rafforzerà il nostro impegno che ci vede sempre dalla parte dei cittadini e della tutela della salute e dell’ambiente. Continueremo, con ancora maggiore determinazione, le attività di controllo, verifica e tutela ambientale a favore della nostra comunità”.