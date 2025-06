‘Musica Senza Etichetta’, a Potenza domani 6 giugno il concerto di Nitro nel Campus di Macchia Romana

L’Associazione Studentesca ESN Sui-Generis Basilicata presenta l’undicesima edizione di “Musica Senza Etichetta”, un progetto culturale e musicale nato per creare connessioni tra il mondo accademico, quello scolastico e il tessuto cittadino, con l’obiettivo di dare voce ai giovani attraverso la musica, l’arte, lo sport e la solidarietà. Nato come laboratorio creativo e spazio espressivo, oggi Musica Senza Etichetta si conferma come uno degli appuntamenti più significativi per la promozione dell’inclusione e della cittadinanza attiva, tanto da essere riconosciuto come Progetto Pilastro di “Potenza Città dei Giovani 2024”. Proprio questo riconoscimento ha permesso di accrescere la platea di partner che sostengono l’iniziativa, con la conferma dei sostenitori che da sempre hanno creduto nel progetto: Unibas, BCC Basilicata, Fondazione Eni Enrico Mattei e Magazzini Sociali.

Il cuore del Festival, come ogni anno, è il contest musicale “ROAD TO MSE”, che in questa edizione ha coinvolto giovani band e DJ provenienti da tutta la regione. La serata del Contest DJ si è svolta il 9 maggio, nella quale 9 artisti si sono esibiti con lo spirito di promozione della libertà di espressione attraverso la musica. Il Contest Band, svoltosi il 16 e il 23 maggio presso lo stesso locale, ha visto il numero più alto di iscritti tra le 11 edizioni, ben 20 tra band e solisti, offrendo l’opportunità di incidere un brano inedito e di aprire il concerto finale del festival al vincitore. Substratosfera è stato scelto come palcoscenico per le esibizioni, con l’intento di valorizzare la città e i luoghi di socializzazione giovanile.

Il gran finale si svolgerà il 6 giugno nel parcheggio antistante il Campus di Macchia Romana dell’Università degli Studi della Basilicata, con inizio alle ore 20:00: ad aprire la serata saranno i vincitori dei contest musicali, seguiti, alle ore 21:00, dell’attesissimo concerto dell’artista di fama nazionale NITRO. Anche quest’anno l’ingresso sarà gratuito e sarà promossa l’iniziativa del “Biglietto Solidale”, realizzata in collaborazione con Io Potentino e Magazzini Sociali: i partecipanti potranno donare generi alimentari per sostenere famiglie in difficoltà, contribuendo a sensibilizzare anche i più giovani contro lo spreco alimentare.

Musica Senza Etichetta continua così a crescere, unendo generazioni e linguaggi diversi, mantenendo viva la sua missione di creare uno spazio autentico, inclusivo e senza pregiudizi dove ogni voce possa esprimersi.