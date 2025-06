Porte aperte della Basilicata ai bambini in fuga dalla guerra

“La Basilicata apre il cuore e le braccia ai bambini che stanno vivendo l’orrore della guerra. In un momento così drammatico per molte famiglie riteniamo doveroso mettere a disposizione le nostre strutture sanitarie, il nostro personale e la nostra rete di accoglienza per garantire a questi piccoli un rifugio sicuro e dignitoso”.

Così l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che si fa portavoce della disponibilità della Regione ad accogliere bambini provenienti dalle aree colpite dai conflitti internazionali, offrendo assistenza sanitaria, supporto psicologico e un ambiente sicuro in cui poter ricominciare.

“Accogliere – aggiunge Latronico – significa non solo offrire un tetto e cure, ma restituire speranza, calore umano e prospettive di futuro. Siamo pronti a collaborare con il Governo, la Protezione Civile e le organizzazioni umanitarie per rendere concreto e immediato questo impegno”.

L’assessore ha intenzione di attivare un tecnico con le Aziende Sanitarie Locali, i servizi sociali e le associazioni del territorio per pianificare l’accoglienza e l’inserimento dei minori in strutture adeguate, garantendo anche percorsi di integrazione. “La solidarietà non ha confini. E la Basilicata – terra di accoglienza per tradizione – vuole essere un esempio concreto di umanità e responsabilità in Europa,” conclude l’assessore.