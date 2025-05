Auto in Basilicata, aumentano i passaggi di quelle usate (+3,2% ). Le diesel sono le preferite, l’elettrico non decolla

Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto usate in Basilicata nel I quadrimestre 2025

Potenza è la provincia con il più alto numero di passaggi di proprietà. La Fiat Panda è il modello più ricercato in assoluto su AutoScout24, mentre tra le ibride spicca la Porsche Panamera e tra le elettriche la Renault ZOE

Anche nel I quadrimestre 2025 il mercato delle auto usate in Basilicata ha registrato il segno positivo. Secondo l’analisi di AutoScout24, il più grande marketplace automotive online europeo, in Basilicata i passaggi di proprietà al netto delle minivolture (10.056) nei primi quattro mesi del 2025 sono aumentati del +3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte ACI). Per quanto riguarda i prezzi, il valore medio delle auto in vendita è pari a 18.510€, che arrivano fino a 25.850€ per le auto elettriche e 35.350€ per le ibride, mentre l’età media è di 10,3 anni.

Andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale

Nel I quadrimestre 2025, secondo l’elaborazione di AutoScout24 su base dati ACI, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Potenza con 6.589 atti (+3,7% sul I quad. 2024), seguita da Matera con 3.467 passaggi (+2,2%).

Le auto più richieste

In termini di preferenze, le alimentazioni tradizionali continuano a dominare il mercato: il diesel rappresenta il 66% delle richieste, seguito dalla benzina con il 20%. L’ibrido registra il 9% delle preferenze. L’elettrico, invece, fatica a imporsi, fermandosi all’1% delle preferenze, principalmente a causa delle limitazioni legate all’autonomia delle batterie e alla mancanza di infrastrutture adeguate.

Per quanto riguarda i modelli, nella regione vince in assoluto la Fiat Panda, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Porsche Panamera e tra le elettriche la Renault ZOE.

Cosa non può mancare nell’auto?

Su questo aspetto a livello nazionale non ci sono grandi cambiamenti. Gli italiani mettono sempre al primo posto, tra le funzionalità o gli accessori considerati fondamentali, i dispositivi di sicurezza attiva, indicati da ben il 78% del campione. Seguono il cambio automatico, segnalato dal 48% del campione, e il sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.) dal 46%.