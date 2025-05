Al via i progetti di Servizio Civile di Promozione Italia per 45 giovani lucani presso le sedi Pro Loco lucane

Al via i progetti di Servizio Civile Universale di Promozione Italia Aps presso le sedi delle Pro Loco lucane e degli Enti affiliati alla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps. Sono 45 i giovani lucani che hanno firmato ieri il contratto della durata annuale presso le sedi di Pro Loco Barile Aps, Pro Loco Campomaggiore Aps, Pro Loco Brindisi Montagna Aps, Pro Loco Marconia Aps, Pro Loco Satriano di Lucania Aps, Pro Loco Pisticci Aps, Pro Loco Rivello Aps e Associazione Occse Magna Grecia Aps di Metaponto, per la realizzazione dei due progetti di Promozione Italia Aps e Ente Pro Loco Italiane Aps dal titolo “Rigenerazione di Comunità” e “Percorso ecosostenibile e culturale lungo la Via Appia.

A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e consigliere nazionale Assoguide Rocco Franciosa il quale sottolinea “rivolgiamo gli auguri di buon inizio attività alle operatrici e agli operatori volontari che hanno scelto di vivere l’esperienza di Servizio Civile Universale presso le sedi Pro Loco della Rete Epli e ringraziamo il Presidente nazionale di Promozione Italia Aps ed Ente Pro Loco Italiane Aps Pasquale Ciurleo per l’importante opportunità formativa e di crescita culturale che attraverso i progetti viene offerta sul territorio regionale a tanti giovani lucani”.

Per un anno i giovani operatori volontari vivranno l’esperienza di volontariato al servizio delle comunità nei progetti di promozione culturale e di sostenibilità ambientale presso le sedi di accoglienza lucane accreditate con Promozione Italia Aps grazie al prezioso supporto degli Operatori Locali di Progetto: Beniamino Laurenza e Maria Teresa Romeo della Pro Loco Pisticci Aps, Alessandro Balsamo della Pro Loco Campomaggiore Aps, Rocco Franciosa della Pro Loco Barile Aps, Carmela Florenzano della Pro Loco Rivello Aps, Rocco Allegretti della Pro Loco Brindisi Montagna Aps, Pietro Marino della Pro Loco Satriano di Lucania Aps, Paolo Giannasio della Pro Loco Marconia Aps e Giuseppe Barberino di Occse Magna Grecia di Metaponto.