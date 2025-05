Questura di Potenza, saluta il Questore Giuseppe Ferrari trasferito a Bolzano. Al suo posto Raffaele Gargiulo

Saluti e nuovi arrivi alla Questura di Potenza. Il Questore Giuseppe Ferrari (nella foto in pagina a sinistra), nel corso di una conferenza stampa, ha salutato la comunità del Potentino a seguito della notizia del suo trasferimento alla Questura di Bolzano. Ferrari ha ricoperto il ruolo di Questore di Potenza negli ultimi due anni. Queste le sue parole: “Nel momento in cui mi preparo a lasciare la Questura di Potenza, per assumere un nuovo incarico, desidero rivolgere un sentito saluto e un profondo ringraziamento a tutte le componenti della comunità potentina. In questi anni ho avuto il privilegio di vivere un’esperienza intensa, umanamente e professionalmente ricca, in una terra che mi ha accolto con calore e rispetto. Potenza e la sua provincia resteranno per sempre nel mio cuore, non solo come luoghi di lavoro; ma anche come spazi di vita condivisa, di relazioni autentiche e di sfide affrontate insieme. Alle Autorità, civili, militari e religiose, va la mia riconoscenza, per la costante e proficua collaborazione, tesa, nell’ambito dei reciproci ruoli, al comune obbiettivo della tutela del bene pubblico e della sicurezza dei cittadini. Il dialogo aperto e la sinergia costruita nel tempo, hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione istituzionale. Un pensiero speciale va alla gente di questa splendida comunità, che ringrazio per la fiducia e per i segni di stima manifestati nei miei confronti. Ho cercato di essere sempre vicino alle persone, consapevole che la sicurezza si costruisce anche con l’ascolto e la comprensione”.

“Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno che ho avuto l’onore di guidare – ha aggiunto Ferrari – dico semplicemente “grazie”. Loro sono il cuore pulsante di un’Amministrazione che serve il Paese con silenziosa dedizione. Mi hanno accompagnato ogni giorno con impegno, lealtà e passione. Continuerò a portare con me l’orgoglio di aver fatto parte di questa squadra. Lascio la Basilicata con emozione, ma anche con la serenità di aver dato tutto me stesso. Il mio saluto è un arrivederci, con gratitudine e affetto sinceri”.

Al posto di Ferrari prenderà servizio a Potenza il Dirigente Superiore Raffaele Gargiulo (nella foto in pagina a destra), che fino a qualche giorno fa è stato il Questore di Pisa. Originario di Castellammare di Stabia, 62 anni, conta esperienze presso la Questura di Napoli, Commissariati Distaccati di Capri e di Pompei, dirigente della Digos delle Questure di Massa Carrara, Lucca, Trento e Pisa. Conta esperienze anche nellaDivisione Anticrimine della Questura di Lucca e nei commissariati di Carrara e Viareggio. Inoltre, tra le ultime esperienze, è stato Questore di Vibo Valentia, nel 2022 di Latina e dal 6 maggio 2024 a Pisa. Dopo un anno, il trasferimento a Potenza per questo nuovo incarico.

Claudio Buono