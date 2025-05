Eccellenze lucane, la giornalista Elenia Marchetto premiata in Sicilia al Premio Internazionale Navarro. Importante riconoscimento su duemila composizioni

Importante riconoscimento per la giornalista e scrittrice lucana Elenia Marchetto, di Picerno, tra le premiate del “Premio Internazionale Navarro 2025″. Marchetto, corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno, è la prima lucana a ricevere questo premio internazionale. La cerimonia di premiazione è avvenuta in Sicilia, a Sambuca di Sicilia, nella biblioteca della sede di Sicilbanca grazie all’importante evento organizzato dai Lions International Distretto 108 YB Sicilia.

Per celebrare i Navarro nei luoghi in cui vissero la loro più intensa stagione creativa, in armonia con le finalità culturali del Team di Sicilia My Love ed allo scopo di contribuire alla valorizzazione di autori non ancora noti, il Lions Club Sambuca Belice, la Fondazione Sicana, la Fondazione Verga, Agrigento Capitale della Cultura, il Centro Studi Adranon, il Team Sicilia My Love hanno indetto la 16^ edizione del Premio Internazionale Navarro. Tema non vincolante: “Sicilia e Sicilianità nella Cultura Letteraria Internazionale”.

Marchetto ha stregato e convinto la qualificata giuria con la poesia che s’intitola “Sicilia, arcipelago dell’anima”. La stessa Marchetto ha presenziato la premiazione, recandosi in terra sicula nella giornata di venerdì 23 maggio. E’ stata premiata tra oltre duemila componimenti sottoposti alla valutazione della giuria.

La sua – ha fatto sapere a melandronews.it – è una poesia nella quale ha tracciato un racconto della Sicilia non solo in termini di bellezza paesaggistica e naturale, ma di storia e cultura. Infatti nel componimento vengono citati autori da Quasimodo a Verga a Camilleri, ma anche Coppola ed il cinema oltreconfine.

Parole entusiasmanti e complimenti per lei da parte del Sindaco di Picerno, Margherita Scavone, che a melandronews.it ha dichiarato: “Per noi è un onore avere a Picerno delle persone così preparate e valide. Anzi, dovremmo dare sempre più importanza alla cultura, e alla poesia, perché sono quelle attività che non passano mai di moda. Conosco Elenia, persona preparata e sempre molto modesta. Ha meritato di certo questo premio, e il riconoscimento ottenuto in Sicilia porta in alto il nome la nostra comunità. Arrivare tra i primi posti su circa duemila partecipanti non è cosa mai scontata e va messa in risalto perché questi risultati si raggiungono dopo anni di gavetta e di sacrifici, mai con l’improvvisazione, e questo è un messaggio bello e importante da lasciare alle nostre generazioni future”.

“Questo premio – ha dichiarato Marchetto – mi rende molto felice ed entusiasta. Essere tra i finalisti e poi ricevere un riconoscimento in un Premio Internazionale così prestigioso è davvero una gioia autentica. Essere a due passi da Capaci, che ricordavamo proprio in quella giornata per una strage terribile che ha segnato per sempre la nostra storia, ha non solo accresciuto in me l’emozione, ma mi ha ricordato Giovanni Falcone quando diceva che compiere fino in fondo il proprio dovere è ciò che più avvicina all’essenza della dignità umana. Credo sia necessario continuare a restituire attenzione alle parole che possono costruire solide cattedrali di bellezza e di giustizia. Restituire attenzione alle parole significa anche restituirne ai luoghi, alle persone, alla storia. Io non smetterò di farlo. Ringrazio il Presidente del Premio, Enzo Randazzo ed i componenti tutti della giuria. Ho sempre nutrito il desiderio di potere dare un seppure piccolo contributo alla mia terra che non smette di regalarmi serenità, bellezza, meraviglia ed ispirazione. Spero di esserci un pò riuscita”.

Durante la cerimonia, premi speciali sono assegnati a diverse personalità per apprezzabili attività scientifiche, culturali e umanitarie.

I complimenti per Marchetto anche da Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza: “Con il suo talento e la sua profondità, ci regala un motivo di orgoglio lucano. Il prestigioso secondo posto al Premio Letterario Internazionale Navarro — tra circa duemila componimenti — è un traguardo straordinario, che dimostra come le eccellenze della Basilicata continuino a distinguersi ben oltre i confini regionali. Complimenti a Elenia Marchetto per il riconoscimento e per il cammino che stai tracciando. Attraverso le tue parole cresci e noi, con orgoglio, ti seguiamo”.

Ma le soddisfazioni per Marchetto non finiscono qui. Nei prossimi giorni raggiungerà Modena, dove è stata allertata per ritirare un nuovo premio di un altro concorso importante.

