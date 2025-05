A Bella incontro informativo “Focus Palestine”. Appuntamento a domani 24 maggio

L’associazione Ci Provo, in collaborazione con il collettivo Humanity in Focus, organizza a Spazio 900 l’incontro informativo “Focus Palestine”, un evento aperto al pubblico dedicato alla comprensione della complessa e attuale questione palestinese. L’appuntamento è fissato per sabato 24 maggio alle ore 18:00 presso Spazio Novecento, sito in Largo San Giovanni Bosco, Bella. In un tempo in cui è fondamentale informarsi in modo critico e consapevole, l’incontro offrirà un’occasione preziosa per approfondire le radici storiche, politiche e umanitarie del conflitto israelo-palestinese, attraverso interventi a cura dell’associazione Humanity In Focus, impegnata nella sensibilizzazione sui diritti umani e sulla giustizia globale.

“Invitiamo tutta la cittadinanza, studenti, associazioni e chiunque sia interessato a partecipare a questo momento di riflessione collettiva e dialogo, per conoscere, capire e non restare indifferenti di fronte a una delle crisi più drammatiche del nostro tempo”, fa sapere l’organizzazione.

L’ingresso è libero e gratuito.