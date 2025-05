Sicurezza in Basilicata, “La Polizia Stradale è al collasso, senza uomini e mezzi”

La Polizia Stradale di Potenza è al collasso, mancano uomini e mezzi e con la progressiva riduzione degli organici non si riesce più ad assicurare una pattuglia h24 sul martoriato Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza che collega la Basilicata al resto del mondo. La Sezione di Matera, senza Dirigente da quasi un anno, insieme al Distaccamento di Policoro che opera sulla SS106 e sulla SS7 caratterizzate da un imponente volume di traffico con il loro risicato organico non riescono a garantire una pattuglia su tutti i quadranti giornalieri. Il Distaccamento di Moliterno con una avanzata età media del personale nei prossimi anni perderà quasi il 70% dello stesso.

Il Distaccamento di Melfi con i suoi pochi uomini, oltre a garantire le pattuglie sul raccordo Sicignano – Potenza deve presenziare anche la SS658. La Sottosezione di Lagonegro deve garantire turni h24 sulla A2 in rispetto della convenzione ANAS al pari della Sezione di Potenza ed è interessata da pensionamenti di personale che non verranno sostituiti da nuovi arrivi. Le ultime notizie sul potenziamento degli organici prevedono l’invio di ZERO uomini alla Polizia Stradale di Potenza, situazione analoga a quanto avvenuto lo scorso gennaio, allora noi ci chiediamo: come potrà la Polizia Stradale garantire interventi per la sicurezza e la fluidità del traffico, come potrà garantire la prevenzione degli incidenti stradali , come potrà curare la formazione puntuale e il costante aggiornamento professionale del personale che le continue correzioni al Codice della strada impongono agli operatori?

Come si ottempera a tutte queste incombenze richieste dall’ ANAS, dal Servizio Polizia Stradale e dai cittadini se gli organici non vengono ripianati? Il Sindacato Autonomo di Polizia auspica che si metta in atto, da subito, il rafforzamento dei presidi della Polizia Stradale, attraverso il potenziamento degli organici con la dotazione di mezzi e strumenti efficaci per il contrasto delle attività criminose.

Chiediamo alle autorità locali e regionali che si impegnino per invertire la tendenza delle fallimentari politiche di spending-review attuate nel corso degli anni che hanno prodotto il depauperamento degli organici della Polizia, attraverso il mancato turn-over dei pensionamenti. Auspichiamo un immediato potenziamento di uomini e mezzi per poter essere all’altezza delle sfide che ci attendono, condizione questa necessaria, perché in Basilicata si continui a garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini.

Scriveva Italo Calvino, invitando il lettore a continuare il racconto…“Se una notte d’inverno un viaggiatore”.. Ebbene noi del Sindacato Autonomo di Polizia proviamo a cimentarci nella prosecuzione di un racconto che a tratti assume toni paradossali. Se una notte d’inverno un viaggiatore attraversasse le strade della nostra bella Basilicata, si troverebbe a viaggiare in solitudine senza incontrare alcuna pattuglia della Polizia Stradale e constaterebbe la desertificazione della sicurezza in Basilicata.

Il Segretario Regionale SAP Basilicata

Teodoro Michele Gallucci