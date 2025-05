“Tour dei Tre Mari”: al via la nuova avventura de La Storia in Bici. Dal 24 al 31 maggio una settimana in sella che attraverserà anche la Basilicata

Dopo il successo delle precedenti edizioni, La Storia in Bici lancia una nuova sfida cicloturistica e culturale: il “Tour dei Tre Mari”, in programma dal 24 al 31 maggio 2025, da Polignano a Mare a Gioia Tauro, attraversando Puglia, Basilicata e Calabria.

Un itinerario originale di sette tappe che ricalca lo spirito dell’antico Giro dei Tre Mari, corsa disputata solo quattro volte nella storia (tra il 1918 e il 1949), che lambiva le coste di Adriatico, Ionio e Tirreno. Oggi quel tracciato rivive sotto forma di cicloturismo consapevole, con un gruppo di appassionati provenienti da tutta Italia, uniti dal desiderio di scoprire l’Italia pedalando tra cultura, storia e natura.

Il tour farà tappa in località celebri e in angoli poco conosciuti, tra cui Metaponto, Sibari, Roseto Capo Spulico, San Demetrio Corone, Cosenza, Tropea, Capo Vaticano. Ogni giornata sarà l’occasione per conoscere comunità ospitali, riscoprire il patrimonio culturale del Mezzogiorno e stringere legami autentici tra i partecipanti.

Sostenibilità, memoria e benessere sono le parole chiave di questo progetto, che si svolge sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e del CONI, con l’assistenza della Polizia di Stato, in collaborazione con LILT, Politecnico di Torino, FNOB, Touring Club Italiano e molte altre realtà istituzionali e culturali.

L’edizione 2025 sarà raccontata anche dalle telecamere di Stefano Pastori, produttore e conduttore del programma “Due Ruote un Cuore”, in onda su Bike Channel (Sky 222, Digitale Terrestre 259, Sportitalia 60), ogni martedì sera e in replica durante la settimana.

“La bicicletta è il nostro modo di leggere il territorio e riscoprire il senso del viaggio”, sottolinea Michelino Davico, presidente de La Storia in Bici. “Condividere la strada significa costruire comunità, superare barriere e sentirsi parte di una narrazione collettiva che tiene insieme sport, cultura e solidarietà.”

La “CORSA DEI TRE MARI”, da POLIGNANO A MARE a GIOIA TAURO è un progetto di valore, che rientra in un ampio quadro progettuale volto a creare iniziative innovative che combinano sport, sensibilizzazione ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale, sfruttando la bicicletta come strumento di benessere e mobilità sostenibile, basato sul concetto di One Health, riconosciuto dal Ministero della Salute e dalla Commissione Europea, realizzato in collaborazione, tra gli altri, con: LILT – Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore, Politecnico di Torino, FNOB – Federazione Nazionale Ordine dei Biologi, Touring Club Italiano e di altre istituzioni politico-amministrative e culturali del Paese che hanno contribuito ad arricchire il calendario degli appuntamenti e degli eventi in programma. Il tour usufruisce dell’assistenza delle POLIZIA di Stato e si svolge sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e del CONI.