Vietare internet ai minori di 16 anni? Sì, grazie, magari anche oltre! Specie con l’intelligenza artificiale!

A 30 anni dall’invenzione del diabolico Internet (vero rifugium peccatorum, secondo Kesselgross), e delle conseguenti applicazioni (apps), finalmente qualche Paese evoluto ha pensato bene di limitare l’uso di questo mezzo di comunicazione di massa a ragazzi minori di 16 anni. Alla fine di dicembre 2024, infatti, ci hanno pensato anche i governanti australiani, che erano stanchi di assistere ad un degrado morale, etico e sociale presso gli adolescenti di ambo i sessi.

Per la verità, già dal 2021, nella tanto denigrata Cina, (patria di Tik Tok), esisteva un divieto di accesso ai “social” ai minori di 14 anni, e ai 16enni era richiesta l’identificazione tramite documento d’identità. Poi, nel 2023, l’UE ha adottato il cosiddetto “Digital Service Act” per proteggere i minorenni on line e regolamentarne l’accesso ai social attraverso un’identificazione chiara. Dando per assodato che tali applicazioni favoriscono il bullismo e il cyber-bullismo, sul sito Charge.org è stata indetta una petizione promossa dai pedagogisti Daniele Novara e Alberto Pellai, al fine di vietare ai minori di 14 anni il possesso di uno smartphone, e ai minori di 16 anni il possesso di un profilo sui social media.

Da una ricerca inglese è risultato, infatti, che il 33% dei bambini dai 5 ai 7 anni del mondo civilizzato ha un profilo social e spende dalle 4 alle 5 ore al giorno, davanti allo schermo di un telefonino, cosicché il cosiddetto “wellbeing”, ossia il benessere psicofisico, è minacciato gravemente dall’uso improprio e smodato di Internet, con gravi effetti collaterali derivanti dalla diminuzione delle ore dedicate al sonno. La scarsa concentrazione nello studio e, peggio ancora, le numerose assenze a scuola, ne sono gli indicatori principali. Insomma, la tecnologia, se abusata, anziché usata correttamente ed in tempo limitato, finisce per diventare un’arma pericolosa per chi la maneggia. E non si tratta di allarmismo per provare un climax adrenalinico. Ora la paura della morte viene sublimata. Non si cerca più la gratificazione nella cultura o nella realizzazione personale. E capita così che ci si appende ad un cornicione all’ultimo piano dell’ospedale Gemelli, a Roma, per andare nella stanza del Papa (sic!). Tutto per un like!: parossismo performativo.

Poi ci sono i famosi/famigerati influencer, capaci anche, sempre attraverso i social più famosi (Facebook, Instagram, Telegram, You tube,Tik Tok etc.) di istigare al suicidio, come è avvenuto nel recente, drammatico caso del giovane studente universitario Andrea Prospero, 19 anni, di Lanciano, “aiutato” in diretta on line, da un 18enne (sic!), ad assumere farmaci letali, venduti per corrispondenza, sulle piattaforme della morte. In questo quadro funesto, da qualche anno è comparsa una nuova tentazione: la tanto decantata “intelligenza artificiale”, altro capolavoro americano che, con la sigla inglese “AI”, nasconde tutte le nefandezze di cui è capace. Si tratta, infatti, di una tecnologia insidiosa, molto energivora e bisognosa di acqua, capace di generare molti milioni di … disoccupati e video con personaggi falsi ma convincenti, con l’intento maligno di ingannare la gente, onde consentire ai propri creatori di sottrarre denaro o diffondere dannosi virus (malware). I manuali di informatica avanzata, a tale proposito, ci dicono che, a differenza dei deep fake, i personaggi creati dall’AI non cercano di imitare persone reali: sono totalmente inventati ed esistono solo virtualmente. Ma il caso di Trump Papa ci dice, invece, che non è sempre così. I video di tale tipologia sono spesso rilanciati da youtuber i cui account sono stati compromessi. E così, le ignare vittime di falsi consulenti finanziari virtuali, attraverso i ”remote access trojan” rappresentati dai soliti, temibili malware , vengono indotte a copiare codici dannosi, idonei a sottrarre i soldi ( ora anche i bit coins). Gli esperti della materia, per evitare truffe, consigliano di verificare quelli che vengono chiamati “@handle” di tali video, ma poiché, a causa del perfezionamento tecnologico, il confine tra realtà e finzione è sempre più sfumato, una domanda sorge spontanea: perché rischiare? In dubiis abstine, dicevano gli antichi Romani, perché è assodato: la manna cade dal cielo solo nelle favole, nelle parabole e se ti chiami almeno Elon Musk. Ed è bene tener presente che gli inventori di queste diavolerie elettroniche non erano certo dei filantropi, come tentavano di apparire. Misantropi, ex post, sì. Ed in carne ed ossa. La constatazione è diventata lapalissiana con l’avvento del trumpismo: fenomeno capace di produrre migliaia di “trumpature” nel mondo. Speriamo che questo warning sia utile ai naviganti. Mala tempora currunt, per i calandrini.

Prof. Domenico Calderone