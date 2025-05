Risanamento idrogeologico, a Vietri di Potenza al via lavori per 1 milione di €. Riguardano la strada principale di collegamento con il Raccordo Sicignano-PZ

Al via un nuovo e importante cantiere sul territorio di Vietri di Potenza. Circa un milione di euro di interventi che hanno preso il via nella mattinata di lunedì 19 maggio. Si tratta dei lavori di risanamento idrogeologico dell’area a rischio di località Carito-Malde. In particolare, lungo la strada comunale di contrada Carito, una delle due che collega l’abitato vietrese con il raccordo autostradale Sicignano-Potenza e con le contrade alte del territorio.

Sul posto per la consegna dei lavori presente il sindaco, Christian Giordano, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, tecnici, dipendenti comunali e l’impresa vincitrice dell’appalto.

“Abbiamo dato il via ad un nuovo importante cantiere: sono iniziati i lavori di risanamento idrogeologico dell’area a rischio Carito-Malde e della relativa arteria stradale. Si tratta di un intervento rilevante e strategico per la nostra comunità, dal momento che, finalmente, potremo avviare la mitigazione del rischio idrogeologico dell’area ma anche la messa in sicurezza dei tratti più vulnerabili della strada di collegamento tra il centro abitato di Vietri e il raccordo Autostradale, e in particolare con La Porta della Lucania e l’area di contrada San Vito”, ha sottolineato il primo cittadino, che ha aggiunto: “Grazie come sempre a tutti gli amministratori, ai collaboratori, all’ufficio tecnico e a tutti i tecnici esterni per il gran lavoro compiuto fino ad oggi”.

Il progetto prevede il consolidamento del movimento franoso riscontrato nella zona mediante la realizzazione di paratie di pali, interventi di regimazione idraulica e la ricostruzione del corpo stradale.

Il Comune ha ottenuto il finanziamento riuscendo a intercettare fondi del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza del territorio.

La durata dei lavori è stimata in 180 giorni.