Potenza, San Gerardo 2025: gli appuntamenti dei “Portatori del Santo”. Tre serate Potenza Polk Festiva, pranzo in Piazza Prefettura e tante iniziative

Presentato il cartellone di eventi dell’Associazione “I Portatori del Santo”: scuola, sport, sociale; le tre serate del PFF; il Pranzo in piazza “Prefettura” e tanto altro ancora

Un ricchissimo calendario di eventi quello che l’Associazione “I Portatori del Santo” ha messo in cantiere anche quest’anno. Eventi ed attività che accompagnano e preparano i potentini alla giornata più lunga per il capoluogo lucano: quella del 29 maggio che chiude gli eventi pagani in onore del santo patrono San Gerardo.

Oltre 20 gli incontri nelle scuole di primo grado di Potenza con il progetto “I Portatori a scuola” per raccontare le tradizioni ai più piccoli. Attraverso lo spettacolo dei burattini, si è pensato ad un modo divertente per avvicinare i bambini al racconto della storia della città. Poi ancora divertimento e attività fisica con le “SanGerardiadi” e le passeggiate per riscoprire luoghi e scorci del capoluogo con l’iniziativa “A spasso con i Portatori”.

Un impegno che continua anche nel sociale con “I Portatori all’Hospice”, la consueta visita ai pazienti dell’ospedale “San Carlo” di Potenza; “I Portatori all’Avis” con la donazione di sangue dei Portatori; la sfilata con le amiche dell’associazione “Vivere Donna” dal titolo “Il coraggio in passerella”.

Appuntamento giunto alla terza edizione anche quello de “I Portatori in carcere”: visita dei Portatori nella Casa circondariale “A. Santoro” di Potenza dove è stato portato il Tempietto del Santo per far vivere il senso della festa e della devozione anche a chi è privato della libertà perché sta scontando una pena detentiva. Con loro è stato intrapreso anche un virtuoso percorso di collaborazione che ha portato alla stipula di un accordo tra l’associazione dei “Portatori del Santo”, la direzione del carcere e l’associazione Officine Officinale APS per far stampare nella serigrafia interna alla struttura un disegno su t-shirt e shopper. Per l’edizione del 2025 il disegno è stato realizzato dagli ospiti della cooperativa “La mimosa” che hanno reso ancora più speciale e ricca di valore l’iniziativa.

“Tutto quello che siamo lo dobbiamo a quelli che eravamo e che ci hanno accompagnati in questi percorso di crescita”, ha affermato il presidente dei Portatori Giuseppe Lovito. “Alcuni di loro ci hanno lasciato ma la loro presenza è viva nei nostri cuori e nelle nostre menti”. Ed allora non può esistere la festa in di San Gerardo senza ricordare Gigy, Eddy, Antonio, Adelaide, Claudio e Mario in un Memorial a loro dedicato in programma nella palestra “Vito Lepore” di Potenza sabato 17

maggio con inizio alle ore 15.00. “Un altro fratello che come loro resterà per sempre nei nostri cuori è Antonio Statuto, a lui è dedicato il Premio “Portatore d’oro – Antonio Statuto” che quest’anno abbiamo deciso di assegnare a Francesca Palumbo, medaglia d’argento nel fioretto a squadre alle scorse Olimpiadi di Parigi”, ha concluso Lovito.

Poi spazio alla festa con l’installazione dal 26 al 28 maggio de “La cantina del Portatore” in piazza Mario Pagano dove buon cibo e buon vino accompagneranno i festeggiamenti tra danze e partecipazione con la solita ospitalità dei Portatori.

Il clou sarà l’edizione 2025 del “Potenza Folk Festival” che si riconferma tra i momenti di punta dell’offerta di intrattenimento della città e della regione. Al via lunedì 26 maggio con il concerto dei Tarantolati di Tricarico e dei Rumba De Bodas. Martedì 27 sarà poi il turno dei Riserva Moac e dei Patagarri, gruppo rivelazione del panorama Swing, jazz and swag, band nazionale che con il loro inconfondibile sound sapranno far saltare e ballare tutti coloro che riempiranno piazza “Prefettura”. L’ultimo giorno del festival sarà la volta degli Speedy, dei Musici e dei Tre allegri ragazzi morti. Le tre serata avranno inizio intorno alle ore 20.30.

Giovedì 29 prima, di raccoglierci nella devozione della Storica Parata dei Turchi, spazio al “Pranzo dei Portatori” che dopo oltre dici anni ritorna in piazza Mario Pagano. La festa sarà accompagnata dalla musica live di Agostino Gerardi. L’evento è rivolto esclusivamente ai maggiorenni. Per i biglietti, come da tradizione, sarà necessario contattare uno dei Portatori.

Si ringrazia l’APT Basilicata e la Camera di Commercio di Basilicata per l’indispensabile sostegno. Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor che continuano a sostenere le attività dei Portatori.