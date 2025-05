Giro d’Italia nel Potentino: la comunità di Castelgrande delusa. “Una splendida gigantografia non inquadrata, perché?”

“Le premesse c’erano tutte! Ma anche questa volta la Rai non ha volontariamente inquadrato il capolavoro realizzato a Castelgrande nel campo sportivo. Dico volontariamente perché da un elicottero è praticamente impossibile non averlo visto quindi sorge un dubbio atroce: è solo business?”. E’ questa la domanda che si pone Michele Carnevale, presidente della Pro Loco di Castelgrande, a seguito della tappa dello scorso 15 maggio del Giro d’Italia, che ha attraversato anche il territorio di Castelgrande. L’accusa è nei confronti della Rai, che non ha mostrato le riprese del campo sportivo dall’alto, di un’opera davvero molto bella, con la scritta gigante “Castelgrande saluta il giro”.

“Nel 2023 era stata realizzata la gigantografia del logo del giro per questo lo si era inquadrato? Su cui si è recitata addirittura una poesia?”, si chiede Carnevale.

“Detto questo – noi abbiamo apprezzato il viaggio che ci ha portato a realizzare un capolavoro, la gigantografia dello stemma di Castelgrande con un diametro di circa 45 metri, solo ed esclusivamente con tanta manualità che i tanti volontari hanno messo a disposizione per la sua realizzazione, ma non solo i tanti ragazzi che si sono spesi per addobbare il nostro piccolo borgo con circa 500 palloncini, 100 lanterne color rosa, e un chilometro e mezzo di nastri rosa. Uno sforzo per dare visibilità al nostro paesello in tutto il mondo, ma evidentemente non è cosi per la RAI che non solo non ha inquadrato il nostro capolavoro ma ha mandato addirittura uno spot pubblicitario proprio durante l’attraversamento del paese”.

“Voglio ringraziare tutti i volontari che hanno messo a disposizione molto del loro tempo per condividere questa avventura con il sorriso. Grazie”, ha concluso Carnevale. Sperando di avere una risposta sulla mancata inquadratura su una gigantografia che, onestamente, era davvero difficile non vedere.

Claudio Buono