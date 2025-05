“Clima, Ambiente e Prevenzione: Strategie per un Futuro Sicuro”, appuntamento a Tito per un importante convegno il 24 maggio

“Clima, Ambiente e Prevenzione: Strategie per un Futuro Sicuro” – Comprendere il cambiamento, prevenire i rischi, proteggere il territorio. E’ tutto pronto per l’iniziativa promossa a Tito, presso la sala convegni ‘Don Domenico Scavone’, dall’associazione MeteoSafe Basilicata, per sabato 24 maggio a partire dalle ore 16 (ingresso e registrazione alle ore 15:30), con il Patrocinio di Università degli Studi della Basilicata e Comune di Tito

Il Convegno “Clima, Ambiente e Prevenzione – Strategie per un Futuro Sicuro” si articola in due importanti sessioni, pensate per offrire un’analisi completa del tema dal punto di vista scientifico e operativo.

Prima Sessione – “La Scienza dei Cambiamenti Climatici e le Sfide per il Futuro”

In questa parte verrà affrontato il tema dell’evoluzione del clima attraverso i dati scientifici. Esperti e ricercatori analizzeranno le trasformazioni in atto, i fenomeni di dissesto geo-idrologico sempre più frequenti, e il ruolo degli enti di controllo ambientale. L’obiettivo è comprendere dove stiamo andando e quali sono le sfide concrete che il cambiamento climatico ci impone oggi e domani. Tra gli interventi quelli dell’Arpab (i controlli ambientali in un clima che cambia), Università della Basilicata (la direzione dei cambiamenti climatici), CMCC (il dissesto idrogeologico in un clima instabile) e del meteorologo Gaetano Brindisi (anomalie climatiche e cambiamenti climatici in Italia e in Europa).

Nella seconda sessione – “La Sfida dei Cambiamenti Climatici e il Ruolo della Protezione Civile”

In questa sessione si passa dalla teoria alla pratica. Verrà approfondito il funzionamento del Sistema di Allertamento Nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico, con focus sulla gestione delle allerte e l’organizzazione degli #interventi sul territorio. Spazio anche al volontariato nelle emergenze, cuore pulsante del sistema di protezione civile, con riflessioni su come conoscere i rischi, formare per agire e costruire comunità più consapevoli e resilienti.

Le due sessioni saranno moderate dalla prof.ssa Caterina Di Maio (Università degli Studi della Basilicata – DiING) e da Nikola Grujic (Presidente MeteoSafe Basilicata). Non un semplice convegno, ma un momento di confronto concreto per chi crede in un futuro sicuro e sostenibile.

Maggiori info nella locandina.

Appuntamento quindi a Tito per sabato 24 maggio.