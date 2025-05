Polizia di Stato. A Potenza la consegna di 38 Lodi, 7 Encomi, un Encomio Speciale, 4 Medaglie di Commiato e 1 Medaglia d’Oro. Ecco i nomi e le motivazioni

Nel corso di una cerimonia, il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha consegnato i riconoscimenti premiali deliberati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e conferiti al personale della Polizia di Stato distintosi nello svolgimento dell’attività istituzionale per coraggio e dedizione. Durante la cerimonia di consegna, che si è svolta in Questura nella sala riunioni “Giambattista Rosa” sono stati consegnati un Encomio Solenne, sette Encomi e trentotto Lodi ai poliziotti in servizio presso la Questura e delle Specialità a cui il Questore ha espresso il proprio plauso per l’impegno profuso e per i brillanti risultati raggiunti.

L’iniziativa è stata anche occasione della consegna di cinque Medaglie di Commiato conferite dal Capo della Polizia al personale della Polizia di Stato in servizio presso la provincia di Potenza collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età nel corso dei primi mesi del corrente anno. A loro il Questore Ferrari ha espresso un caloroso e doveroso ringraziamento per l’impegno e la dedizione evidenziati nel corso dell’attività lavorativa al servizio della Polizia di Stato e della collettività.

Ecco il dettaglio:

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DI SERVIZIO E LA CROCE D’ORO PER ANZIANITA’ DI SERVIZIO: Commissario Coordinatore Pasquale Di Tolla

ENCOMIO SOLENNE CONCESSO A: Sostituto Commissario Straordinario Pasquale Di Tolla

ENCOMI CONCESSI A: Commissario Straordinario Pasquale Di Tolla, Sovrintendente Angela Pascale, Vice Sovrintendente Marco Saverio Guercio, Assistente Capo Coordinatore Carmine Messina, Assistente Andrea Gioacchino, Sovrintendente Riccardo Di Palma

LODE CONCESSA A: Sovrintendente Riccardo Di Palma, Agente Scelto Sergio Paggi, Ispettore Giuliano Carlomagno, Ispettore Marcello Carlomagno, Ispettore Donatello Cresci, Ispettore Michele D’Oronzo, Ispettore Rocco Miglionico, Assistente Gianluigi Falcone, Sovrintendente Capo Salvatore Russo, Ispettore Pasquale Luca Sabina, Ispettore Antonio La Banca, Assistente Capo Coordinatore Angelo Di Pierri, Assistente Capo Coordinatore Lucio Errico, Assistente Capo Coordinatore Michele Mastrizzi, Assistente Capo Alessandro Della Corte, Ispettore Donato Pica, Vice Ispettore Lucio Bernardo, Vice Ispettore Fernando Iacovino, Vice Sovrintendente Marco Saverio Guercio, Vice Sovrintendente Rosa Gallicchio, Assistente Capo Coordinatore Ettore Marcello Tripputi, Assistente Capo Coordinatore Gaetano Valvano, Sostituto Commissario (in quiescenza) Antonio Brindisi, Assistente Capo Francesco Pascale, Assistente Capo Emiliano Grosso, Agente Scelto Marco Pastore.

Tutti per evidenti capacità professionali per aver espletato importanti attività di Polizia Giudiziaria, per aver tratto in salvo persone da intenti suicidi e persone colte da malore.

Consegnata la Medaglia di Commiato al Sostituto Commissario Marcello Pantone, al Vice Ispettore Patrizia D’Andrea, al Sovrintendente Capo Carlo Bochicchio, all’Assistente Capo Salvatore Prospero Di Sanza, al Sovrintendente Egidio Donato Bellettieri (per quest’ultimo conferita dal Prefetto di Potenza la Croce d’Oro per anzianità di Servizio consegnata dal Questore).

CLICCA QUI PER LEGGERE NEL DETTAGLIO TUTTE LE MOTIVAZIONI DEI PREMI CONCESSI

Claudio Buono