Traffico in tilt sul raccordo Sicignano-Potenza per un mezzo in fiamme a Vietri di Potenza

Traffico in tilt nel primo pomeriggio sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, sulla carreggiata in direzione Potenza, nel territorio di Vietri di Potenza, a circa 150 metri dall’ingresso del viadotto ‘Pietrastretta’. Un furgone ha preso fuoco durante la marcia e la persona alla guida è riuscita giusto in tempo ad accostarsi sulla sinistra (dove la corsia è inibita al traffico) e ad abbandonare il mezzo. Quest’ultimo è andato totalmente in fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza e la Polizia Stradale.

Traffico in tilt per circa un’ora. La viabilità è ripresa regolarmente alle ore 16:30. Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto anche il personale dell’Anas per la gestione della viabilità.

Claudio Buono