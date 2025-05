Sono ormai oltre 18 mesi, esattamente dal 7 ottobre 2023, che la Striscia di Gaza è teatro di un conflitto violento e sanguinoso che ha provocato una delle crisi umanitarie più gravi della storia recente.

La popolazione civile, a causa degli scontri e dei bombardamenti, del collasso e distruzione delle infrastrutture base e dei blocchi imposti, è vittima di carenze estreme di beni di prima necessità.

In questo scenario tragico, reso ancora più grave da una risoluzione di pace che non arriva, le organizzazioni umanitarie svolgono un ruolo fondamentale e rappresentano l’unica speranza per i milioni di civili che vivono in condizioni ormai disperate e che lottano ogni giorno per sopravvivere. Per permettere a queste realtà di proseguire il proprio lavoro, è necessario l’aiuto di tutti. In questo articolo spieghiamo perché e come fare una donazione per sostenere la popolazione di Gaza in modo concreto e attivo.

Perché fare una donazione per Gaza

In uno scenario di guerra continua e di crisi umanitaria senza precedenti, le organizzazioni umanitarie lavorano quotidianamente sul campo per prendersi cura dei civili colpiti.

Si tratta di realtà neutrali e indipendenti, la cui missione primaria è quella di alleviare le sofferenze della popolazione vittima della guerra in atto. Questa missione consiste nel garantire assistenza sanitaria e medica, fornire medicinali, beni essenziali (cibo, acqua, carburante, ecc.) e alloggi temporanei, offrire supporto psicologico e istruzione di emergenza e difendere i diritti umani fondamentali.

Le organizzazioni umanitarie a Gaza lavorano incessantemente in condizioni estremamente difficili, spesso mettendo a repentaglio la propria vita e sicurezza personale e dovendo fare costantemente i conti con restrizioni agli spostamenti, carenze di rifornimenti e blocchi.

Sostenere queste organizzazioni, significa quindi contribuire a far sì che la speranza non si fermi e che gli aiuti arrivino a destinazione e siano sufficienti alla sopravvivenza delle persone colpite. Con una donazione è possibile supportare queste missioni sul campo, aiutando anche a coprire i costi operativi e attivando così un atto di resistenza umanitaria di vitale importanza, in quanto promuove il valore della vita e il rispetto della dignità umana.

Ogni contributo diventa speranza, cura e opportunità per chi ha perso tutto, trasformandosi immediatamente in azione concreta.

Come donare per Gaza

Donare per Gaza è un gesto generoso e solidale, che può essere attivato tramite il Sito Web delle varie organizzazioni umanitarie coinvolte. La prima cosa da fare è scegliere la realtà a cui destinare il gesto, optando per organizzazioni riconosciute, trasparenti e attive sul campo a Gaza.

Questo fa sì che il denaro venga effettivamente utilizzato per lo scopo e diventi immediatamente aiuto umanitario. Dopo di che, è necessario scegliere tra donazione singola o regolare, selezionando l’importo che si desidera e indicando la causale della donazione. Nel primo caso, la donazione viene fatta una volta sola e non ha vincoli, mentre nel secondo si trasforma in risorsa ricorrente che consente di pianificare meglio gli interventi nel medio e lungo periodo.

In entrambi i casi, la donazione può essere effettuata direttamente online tramite carta di credito, oppure utilizzando bonifico o assegno. Importante sapere che, come ogni donazione ad Enti no profit, anche quella per Gaza è detraibile fiscalmente e permette di beneficiare di agevolazioni nella dichiarazione dei redditi. Infine, oltre alla donazione, è importante aiutare sensibilizzando altre persone: lo si può fare condividendo campagne ufficiali sui social, partecipando a eventi di raccolta fondi o organizzando iniziative locali.

Ogni più piccolo gesto è utile a dare speranza, cura e dignità a una popolazione duramente colpita da un conflitto atroce e lunghissimo e diventa un atto concreto e importante di umanità.

(fonte foto in pagina e in copertina: Unicef)