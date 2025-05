Un lucano nel nuovo Direttivo nazionale di “Noi con Trump”. Eletto Giulio Curatella

“Nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci dell’Associazione Noi con Trump, tenutasi domenica, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo nazionale. Tra i membri eletti, spicca con forza il nome di Giulio Curatella, figura di riferimento per la Basilicata e per tutto il Mezzogiorno”. A darne notizia è la stessa associazione in una nota stampa.

Curatella, di Venosa, non è nuovo all’impegno politico e civile: è già componente della segreteria regionale della Lega Basilicata, del Dipartimento nazionale della Lega per le Politiche del Mezzogiorno e del Direttivo nazionale del Movimento “Il Mondo al Contrario”, l’associazione che fa capo al generale Roberto Vannacci. Il suo ingresso nel board nazionale di Noi con Trump è la naturale conseguenza di un percorso coerente, fondato su valori solidi: amore per la Patria, difesa dell’identità, rispetto delle radici, visione per il futuro.

“La nomina di Giulio – ha dichiarato il nuovo presidente Claudio Lauretti – è un segnale forte: il Sud non è più spettatore, ma protagonista. La sua competenza, la sua passione e il suo radicamento sul territorio saranno fondamentali per rafforzare la presenza del nostro movimento in Basilicata e nel resto del Meridione”.

“L’associazione Noi con Trump – si legge nella nota – rappresenta oggi un punto di riferimento per tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà, della sovranità e del patriottismo, incarnati dal Presidente Donald Trump. Con questa nuova squadra, e con uomini come Curatella, si apre una fase di mobilitazione e costruzione attiva, in cui la Basilicata sarà al centro, non più periferia. Per la Basilicata. Per l’Italia. Insieme con Trump”.