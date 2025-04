“Bici in Comune”, finanziamenti per i Comuni di Potenza e Ruoti rispettivamente di 113mila e 50 mila euro dal Ministero

Finanziamenti per il Comune di Potenza e per quello di Ruoti

POTENZA – L’Amministrazione comunale di Potenza si è classificata al tredicesimo posto nel cluster 3 del bando ‘Bici in Comune’. Il piazzamento vale l’ammissione a un finanziamento di 113mila euro, il massimo ottenibile da questo bando. “Un grande risultato che è frutto dell’ottimo lavoro di squadra tra gli Uffici dell’Ente Comunale e l’Associazione Ciclostile Fiab e il Comune di Pignola”, dichiarano in una nota congiunta il sindaco Vincenzo Telesca, la vicesindaco e assessore al Turismo Federica D’Andrea, l’assessore alla Mobilità Francesco Giuzio e l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello.

“Come Amministrazione comunale, sin dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo posto particolare attenzione al miglioramento della mobilità sostenibile, alla vocazione turistica e alla pratica dello sport; tre aspetti della vita quotidiana ai quali abbiamo inteso dare centralità nella nostra azione politica. E’ questo il presupposto che ha ispirato la volontà dell’Amministrazione di partecipare all’Avviso ‘Bici in Comune’, che persegue l’obiettivo di promuovere la mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e alternativa ecologica ai mezzi di trasporto tradizionali, riducendo l’inquinamento e migliorando la qualità della vita nelle città”. 113.000 euro andranno a finanziare attività riguardanti l’incentivazione della mobilità ciclabile e l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, “con ricadute positive in termini di valorizzazione turistica del territorio, attraverso la promozione culturale,dell’enogastronomia e delle eccellenze locali.

Tra le tante attività che andremo a realizzare, le più ambiziose riguardano un’opera di alfabetizzazione ai temi della ciclabilità e della sicurezza stradale, attraverso una campagna di comunicazione forte e incisiva, che fornisca a tutta la cittadinanza gli strumenti per comprendere gli interventi e le politiche individuate e attuate in ambito ciclabile, e che agevoli l’adozione di scelte quotidiane sostenibili, tese a preferire mezzi alternativi all’auto privata”.

Prevista la creazione di rapporti stabili con il sistema educativo e scolastico, con progetti di avvicinamento alla bicicletta come strumento di crescita e autonomia, e di esplorazione territoriale. “L’obiettivo è quello di rendere la città accessibile e appetibile al cicloturista, nel suo ruolo di hub della rete di ciclovie regionali, nazionali (BicItalia), europee (Eurovelo).

Interverremo anche nel quotidiano dei cittadini, con azioni volte a incoraggiare l’intermodalità negli spostamenti urbani e di prossimità (bici, scale mobili, bus, treno, velo-stazioni, rastrelliere funzionali, ecc.). Il tutto con l’obiettivo di organizzare una politica a favore della bicicletta e delle utenze deboli nel suo complesso, anche attraverso giornate e spazi dedicati (chiusura periodica di alcune strade al traffico veicolare). Avevamo fin da subito avuto la sensazione di essere davanti a una proposta progettuale di alto livello – concludono il Sindaco e gli assessori proponenti D’Andrea, Nardiello e Giuzio – e oggi siamo sinceramente orgogliosi di questo piazzamento . Essere al tredicesimo posto su 26 finanziati e su un totale di 82 partecipanti è motivo di vanto per tutta la Città. Ancora una volta paga la lungimiranza nell’aver individuato come partners l’Associazione FIAB Potenza ciclOstile e il Comune di Pignola.

All’associazione FIAB Potenza ciclOstile il nostro grazie per aver messo a disposizione della collettività le sue conoscenze e la sua decennale esperienza; insieme siamo riusciti a costruire una proposta innovativa, originale e attenta alle necessità del territorio, una proposta che guarda alle realtà vicine. E in quest’ottica un ringraziamento particolare al sindaco De Luca e alla vicesindaco Cinzia Vista. Sia questa candidatura solo la prima di una lunga serie di azioni comuni. Potenza vuole confermarsi città trainante e punto di riferimento per tutta la regione Basilicata”.

RUOTI – “Siamo orgogliosi di annunciare che il Comune di Ruoti è stato ammesso al finanziamento dell’iniziativa “Bici in Comune”, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Ruoti, appartenente al Cluster 1 (Comuni fino a 5.000 abitanti), ha ottenuto un contributo di 50.000 euro, con un cofinanziamento comunale di 11.000 euro, e partecipa a tutte e tre le linee di attività previste dal bando nazionale. Il nostro Comune è uno dei 201 beneficiari diretti del finanziamento, mentre altri 270 Comuni prenderanno parte ai progetti come partner”. Ad annunciarlo è il sindaco, Franco Gentilesca.

Il progetto presentato, dal titolo “Ruoti in Bicicletta. Mobilità Sostenibile e Valorizzazione del Territorio”, prevede la realizzazione di una corsia ciclabile che collegherà Contrada Spinosa alla rete ciclabile già esistente. L’intervento sarà accompagnato da: rastrelliere per biciclette, stazioni di ricarica per e-bike, servizio di bike sharing, pannelli informativi, un’App dedicata per una fruizione moderna e accessibile del percorso. Il progetto comprende anche attività educative, eventi e iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della mobilità sostenibile e del rispetto ambientale. Il nuovo percorso cicloturistico si integrerà armoniosamente nel contesto geografico del Comune, permettendo ai cittadini di muoversi in modo rapido, sicuro e rispettoso dell’ambiente. Collegherà i principali punti di interesse di Ruoti: il centro storico, i luoghi di aggregazione sociale, gli spazi culturali e i percorsi naturalistici.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato”, ha dichiarato il Sindaco di Ruoti, Avv. Franco Gentilesca. “Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una comunità più sostenibile, moderna e attenta al benessere dei cittadini. Investire in mobilità dolce significa anche valorizzare il nostro territorio e rafforzare l’identità turistica e ambientale di Ruoti. Un’importante opportunità per il nostro territorio, che guarda al futuro puntando su sostenibilità, turismo e qualità della vita”.